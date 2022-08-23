Erdoğan'ın Samsun mitingi ertelendi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Eylül Cumartesi günü Samsun'da gerçekleştirmesi planlanan mitingin ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu.
Samsun'da 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında yapılacak TEKNOFEST KARADENİZ finaline katılacak Erdoğan’ın Samsun'da miting yapmayı planladığı, AKP Samsun İl Başkanı Ersan Aksu tarafından açıklanmıştı.
Bugün yaptığı yeni açıklamada ise mitingin olmayacağını bildiren Aksu, şu ifadeleri kullandı:
"TEKNOFEST heyecanını vatandaşlarımızın en yoğun şekilde yaşaması için mitingimizi ileri bir tarihte gerçekleştirme kararı aldık. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilimize teşrifleriyle meşale şehrimiz Samsun, sevginin, coşkunun, heyecanın zirvelerinden birini daha yaşayacak. Cumhurbaşkanımız yakın bir tarihte miting için şehrimize teşrif edecekler."
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