Erdoğan’ın seçim öncesi açtığı metroda tabelalar şaştı: Atatürk'ü yazamadılar

Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim öncesi açtığı ve yapımı yılan hikâyesine dönen Atatürk Kültür Merkezi-Gar-Kızılay hattının 3 yeni istasyonundaki yönlendirme tabelalarında, “Atatürk Kültür Merkezi” yalnızca “AKM” olarak kullanıldı. Kızılay ise “15 Temmuz Kızılay Milli İrade” şeklinde tam yazıldı.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 24.04.2023 - 03:00
Erdoğan’ın seçim öncesi açtığı metroda tabelalar şaştı: Atatürk'ü yazamadılar
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Ankara’da Keçiören ile Kızılay’ı birbirine bağlayan M4 metrosunun Atatürk Kültür Merkezi-Gar-Kızılay kesimi 12 Nisan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenle açıldı. Seçimden 32 gün önce açılan hattın 3 yeni istasyonunda yönlendirme tabelalarındaki hatalar ise dikkat çekti. 

Söz konusu tabelalarda “Atatürk Kültür Merkezi” istasyonunun adı sadece “AKM” olarak yer alırken yurttaşlar bu duruma tepki gösterdi. Kızılay’daki istasyonun adı ise “15 Temmuz Kızılay Milli İrade” olarak tam haliyle yer aldı. Bunun yanı sıra hattın üzerinde yer alan “Meteoroloji” istasyonunun adı, tüm tabelalara eksik harfle “Meteroloji” olarak yazıldı. 

ERTELEME BAKANLIĞI

Atatürk Kültür Merkezi-Gar-Kızılay metro hattının açılışı ise uzun süre gündemdeydi. Yapımı 2017’de Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredildikten sonra dönemin bakanı Ahmet Arslan 2019’u hedef gösterdi ancak hat bitmedi. 2021’de ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hattın 2022’de tamamlanarak halkın hizmetine açılacağını açıkladı. Açılışı 2023’ün ilk aylarına sarkan hat ancak 12 Nisan’da açılabildi.


Ankara metro AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan

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