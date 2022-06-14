Erdoğan'ın THY kararına Akşener'den sert tepki: 'Biz geldiğimizde onu da düzeltip Türk Hava Yolları yazarız'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan'ın "Artık Turkey yok Türkiye var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de Türkiye Hava Yolları yazacağız" açıklamalarına tepki gösterdi. Akşener, "Biz geldiğimizde onu da düzeltip Türk Hava Yolları yazarız" dedi.

14 Haziran 2022 Salı, 16:23
Erdoğan'ın THY kararına Akşener'den sert tepki: 'Biz geldiğimizde onu da düzeltip Türk Hava Yolları yazarız'
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TÜRKSAT 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde açıklamalarda bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık Turkey yok Türkiye var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de Türkiye Hava Yolları yazacağız" ifadelerini kullandı. 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan'ın THY kararına sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akşener, "Sen böyle saçmalamaya devam et, biz geldiğimizde onu da düzeltip Türk Hava Yolları yazarız" dedi.

Şöyle devam etti:

"Ne de olsa #AzKaldı..." 


THY Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
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