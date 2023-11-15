Erdoğan’ın yargı krizinde ‘Taraf değiliz, hakemiz’ çıkışına hukukçular tepki gösterdi: Anayasasını dayatıyor

Yayınlanma: 15.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 15.11.2023 - 04:00

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay 3. Ceza Dairesi ile Anayasa Mahkemesi (AYM) arasındaki yargı krizine dahil olarak “Biz bu tartışmada taraf değil, hakem konumundayız” dedi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, AYM’nin TİP Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği “hak ihlali” kararını tanımaması ve kararı veren üyeler hakkında suç duyurusunda bulunmasının oluşturduğu “yargı krizi” devam ediyor. Yargıtay ve AYM arasındaki yargı krizine dahil olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Buradaki kavganın tarafı olacak halim yok, o ayrı bir şey. Ama işin hakemliğine gelince bu hakemliği yapmada tabii bize görev düşebilir” dedi. Hukukçular Erdoğan’ın açıklamasını Cumhuriyet’e değerlendirdi.

‘AYM’NİN YANINDA OLMALI’

“Hakemlik anayasal olarak mümkün. Erdoğan’ın kurumlar arası düzeni sağlama görevi var” diyen hukukçu Bülent Yücetürk, Erdoğan’ın önceliğinin anayasanın üstünlüğünü korumak olduğunu belirtti. Yücetürk, “Erdoğan’ın anayasanın bağlayıcılığına ve üstünlüğüne atıf yapması ve AYM’nin kararlarının bağlayıcılığı hükmünü gözetmesi gerekir. Yani anayasa gereğince AYM’nin yanında taraf tutmalı” ifadelerini kullandı. Dairenin kararını iktidarın istemi yönünde verdiğini vurgulayan Yücetürk, “Erdoğan, anayasanın kendisini sorun çıkaran olarak gösteriyor. Böylece anayasayla ilgili tartışma çıkararak kendi kafasındaki anayasayı dayatmaya çalışıyor” diye konuştu.

‘İHLAL CESARETİ ALIYORLAR’

Hukukçu Doğan Erkan ise AYM’nin yasama, yürütme, yargı erklerinin denetiminden sorumlu ve yargılamanın en yüksek organı olduğunu belirterek “Süreç boyunca açıklamalara bakıldığında Erdoğan, Yargıtay’ın yanında taraf tutuyor. Anayasaya karşın Yargıtay’ı AYM’nin üstünde tutuyor. Yürütmenin yargıya karışma yetkisi yoktur. Erdoğan’ın yargıya müdahalesi, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçunu oluşturur. Yargıtay, anayasayı ihlal etme cesaretini Erdoğan’dan alıyor” açıklaması yaptı.

‘SANCI ERDOĞAN VE BAHÇELİ’

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Cumhuriyetin teminatının anayasa olduğunu belirterek “Erdoğan’ın bir kabile devleti başkanı edasıyla, racon keser gibi bir psikolojiye girmesinin hiçbir hükmü olamaz. Erdoğan’ın ve Bahçeli’nin AYM’den rahatsız olduklarını biliyoruz. Kaldı ki Bahçeli grup konuşmasında ‘AYM, adalet ve hukuk düzeninin safrası ve sancısıdır’ gibi talihsiz bir açıklama yapmıştır. Hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin tek sancısı Erdoğan ve Bahçeli’nin yüksek yargıya yaptıkları hadsiz müdahalelerinden başka bir şey değildir” dedi. “Bu ülkede yargı krizleri siyasetin, yargıya müdahale etmesinden dolayı çıkıyor” diyen Yücel, “Erdoğan’a vaktiyle ekonomist oldu, başkomutan oldu. Şimdi de aklı sıra hakemliğe soyunuyor. Hukukla yönetilen bir ülkede, böyle bir durum asla söz konusu olamaz” ifadelerini kullandı.

