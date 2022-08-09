Erdoğan'ın ziyareti öncesi kaldırılan resimler, cemevine yeniden asıldı

09 Ağustos 2022 Salı, 19:24

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Hüseyin Gazi Cemevi’nde dün muharrem ayı iftarına katılarak Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcileriyle bir araya gelmişti.

Erdoğan’ın ziyaretinden önce cemevinin duvarına asılı bazı görsellerin değiştirilip yerlerine başka görsellerin asılması tepki çekmişti.

Erdoğan’ın ziyaretinden duvara asılan görseller bugün kaldırıldı ve Hacı Bektaş-i Veli ile Hz. Ali’yi tasvir eden görseller eski yerlerine tekrar asıldı.