Erdoğan'ın ziyareti öncesi kaldırılan resimler, cemevine yeniden asıldı

Ankara’daki Hüseyin Gazi Cemevi’nde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti öncesinde duvardan indirilen Hacı Bektaş-i Veli ve Hz. Ali’yi tasvir eden görseller, ziyaretin ardından cemevinin duvarına yeniden asıldı.

ANKA
09 Ağustos 2022 Salı, 19:24
Erdoğan'ın ziyareti öncesi kaldırılan resimler, cemevine yeniden asıldı
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Hüseyin Gazi Cemevi’nde dün muharrem ayı iftarına katılarak Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcileriyle bir araya gelmişti.

Erdoğan’ın ziyaretinden önce cemevinin duvarına asılı bazı görsellerin değiştirilip yerlerine başka görsellerin asılması tepki çekmişti.

Erdoğan’ın ziyaretinden duvara asılan görseller bugün kaldırıldı ve Hacı Bektaş-i Veli ile Hz. Ali’yi tasvir eden görseller eski yerlerine tekrar asıldı.


Recep Tayyip Erdoğan Hüseyin Gazi Cemevi Hacı Bektaş-i Veli

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