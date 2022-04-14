Erdoğan’la görüşen BBP lideri Destici’den ilk açıklama: 'Cumhur İttifakı’nda tereddüt yok'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret etti. Görüşme sonrası Destici, "Cumhur İttifakı'nda tereddüt yok. Üç parti olarak devam ediyoruz" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi partisinin genel merkezinde ziyaret etti.
Ziyaret yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.
Mutafa Destici ve parti yönetimi, Erdoğan'ı Genel Merkez binası önünde karşıladı.
"TEREDDÜT YOK"
Erdoğan'ın sürpriz Büyük Birlik Partisi ziyareti sonrası BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Erdoğan ile görüşmesiyle ilgili açıklama geldi. Destici, "Cumhur İttifakı'nda tereddüt yok. Üç parti olarak devam ediyoruz" dedi.
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