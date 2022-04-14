Erdoğan’la görüşen BBP lideri Destici’den ilk açıklama: 'Cumhur İttifakı’nda tereddüt yok'

14 Nisan 2022 Perşembe, 16:31

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi partisinin genel merkezinde ziyaret etti.

Ziyaret yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Mutafa Destici ve parti yönetimi, Erdoğan'ı Genel Merkez binası önünde karşıladı.

"TEREDDÜT YOK"

Erdoğan'ın sürpriz Büyük Birlik Partisi ziyareti sonrası BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Erdoğan ile görüşmesiyle ilgili açıklama geldi. Destici, "Cumhur İttifakı'nda tereddüt yok. Üç parti olarak devam ediyoruz" dedi.