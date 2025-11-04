Eren Erdem'den Bahçeli övgüsü!

Bir dönem CHP Genel Başkan Yardımcılığı yapan ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yakınlığıyla bilinen Eren Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda MHP lideri Devlet Bahçeli'yi övdü.

Erdem, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Terörsüz Türkiye süreci için MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin aldığı yüksek sorumluluğu büyük bir saygıyla karşılıyor, bu kararlı duruşu alkışlıyorum.

Bu kararlılık, ülkemizin huzurlu bir iklime kavuşması açısından büyük umut vermektedir."

NE OLMUŞTU?

Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında yaptığı açıklamalarda, "Terörsüz Türkiye ayağındaki paslı zincirleri kıran muktedir Türkiye’dir. Terörsüz Türkiye kucaklaşma sahnesi olacak münevver Türkiye’nin nişanedir. TBMM’de kurulan komisyonu çalışmaların sonuna gelmiştir. Bu komisyon bugüne kadar gayet yapıcı verimli sorumlu ve iyi niyetle toplantılarını gerçekleştirmiştir. Ümit ediyorum ki yol haritası mucibince hukuki siyasi ve demokratik atılımlar geniş ve gerçekçi bir mutabakat düzleminde temin edilecektir" ifadelerini kullandı.

"Elbette PKK’nın kurucu önderliğinin son düzlükteki görüş düşünce ve kanaatleri alınmalı konuyla ilgili günlerdir yapılan kısır tartışmalar sonlandırılmalıdır" ifadelerini kullanan Bahçeli, Meclis’te kurulan komisyondan seçilecek milletvekillerinin İmralı’ya giderek ilk ağızdan ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci çok daha güçlendirecektir. MHP böyle bir heyete katılmaya hazırdır" dedi.