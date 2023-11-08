Eren Erdem'den Başarır ve Ağbaba'ya tepki: Kılıçdaroğlu size ne yaptı da böyle sevindiniz?

CHP'li Eren Erdem, 2'nci tur oylaması öncesi 'sevinen' Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'ya tepki gösterdi. "Koca bir halkın umudu haline gelen Kılıçdaroğlu size ne yaptı da böyle sevindiniz?" diye soran Erdem, üzgün olduğunu dile getirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.11.2023 - 22:42
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Kurultayı'nda kaybetmesinin ardından görevinden ayrılan Eren Erdem, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında, Kurultay 2'nci tur oylaması öncesi 'sevinç' görüntüleri ortaya çıkan vekiller Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'ya tepki gösteren Erdem, "Erdoğan’ı mı yendiniz? Bu sevinç nedir?" diye sordu.

Üzgün olduğunu da dile getiren Erdem paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Sizi Milletvekili yapan, MYK üyesi; Genel Başkanvekili yapan ağabeyiniz Kılıçdaroğlu’nu yendiniz. Bu sevincin, coşkunun sebebi Kılıçdaroğlu’na hakaretler ederek gönderilmesi mi?

Bu ülkede “Aleviden Cumhurbaşkanı olmaz” denilirken, koca bir halkın umudu haline gelen Kılıçdaroğlu size ne yaptı da böyle sevindiniz O’nu yenince! Çok üzgünüm çok!"

GÖREVİ BIRAKMIŞTI

CHP Kurultayı'nda seçimi kaybederek Genel Başkanlık koltuğunu bırakan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, mayıs seçimlerinin ardından göreve getirdiği Eren Erdem, CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine veda etmişti.


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