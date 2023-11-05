Eren Erdem'den Özgür Özel'e tebrik mesajı: Kemal Kılıçdaroğlu'na bu sözlerle 'teşekkür' etti
CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, partinin 8. genel başkanı olarak seçilen Özgür Özel için bir tebrik mesajı yayımladı.
CHP'nin Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, partisinin yeni Genel Başkanı Özgür Özel için mesaj yayınladı.
Yarışı kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden Erdem, Özel'i ise tebrik etti.
Erdem şu ifadeleri kullandı:
"Birlikte çalışmaktan onur duyduğum Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu’na, Cumhuriyet Halk Partisine kattıkları için yürekten teşekkür ederim. 38. Olağan Kurultayımızın verdiği karar doğrultusunda, Genel Başkanlığımıza seçilen Sayın Özgür Özel’i tebrik ederim."
Birlikte çalışmaktan onur duyduğum Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu’na, Cumhuriyet Halk Partisine kattıkları için yürekten teşekkür ederim.— Eren Erdem (@erenerdemnet) November 5, 2023
38. Olağan Kurultayımızın verdiği karar doğrultusunda, Genel Başkanlığımıza seçilen Sayın Özgür Özel’i tebrik ederim.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP Kurultayı'nda seçim ikinci tura kaldı!
- 'Polat'lar tutuklandı: Dilan Polat ilk kez konuştu
- Özel kazandı, Barış Yarkadaş'ın o sözleri gündem oldu
- Polat çifti için tutuklama talebi!
- CHP'nin 8. Genel Başkanı Özgür Özel
- Fuat Uğur, Özgür Özel'i hedef aldı
- İmamoğlu'ndan 'Kılıçdaroğlu' yanıtı
- Seçimin galibi Özgür Özel!
- Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı!
- Dikkat çeken 'Kılıçdaroğlu' mesajı