Eren Erdem'den Özgür Özel'e tebrik mesajı: Kemal Kılıçdaroğlu'na bu sözlerle 'teşekkür' etti

Yayınlanma: 05.11.2023 - 13:30

Güncelleme: 05.11.2023 - 13:31

CHP'nin Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, partisinin yeni Genel Başkanı Özgür Özel için mesaj yayınladı.

Yarışı kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden Erdem, Özel'i ise tebrik etti.

Erdem şu ifadeleri kullandı:

"Birlikte çalışmaktan onur duyduğum Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu’na, Cumhuriyet Halk Partisine kattıkları için yürekten teşekkür ederim. 38. Olağan Kurultayımızın verdiği karar doğrultusunda, Genel Başkanlığımıza seçilen Sayın Özgür Özel’i tebrik ederim."