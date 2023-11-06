Eren Erdem böyle veda etti!

Yayınlanma: 06.11.2023 - 14:04

Güncelleme: 06.11.2023 - 14:14

CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, gazetecilerin olduğu WhatsApp grubuna gönderdiği mesajında, "Görev yaptığım 5 aylık süreçte; mesaime katkınız için çok teşekkür ederim. Elimden geldiğince işlerinizi kolaylaştırmaya çalıştım. İstemeden kırdığım biri varsa, helallik isterim" dedi.

T24'ün haberine göre Erdem, "Göreve yeni gelecek medya sorumlusu arkadaşımızın iyi işler yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Erdem'in Genel Merkez'deki odasını boşalttığı öğrenildi.