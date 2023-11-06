Eren Erdem böyle veda etti!

CHP Kurultayı'nda seçimi kaybederek Genel Başkanlık koltuğunu bırakan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, mayıs seçimlerinin ardından göreve getirdiği Eren Erdem, CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine veda etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.11.2023 - 14:04
Eren Erdem böyle veda etti!
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CHP Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, gazetecilerin olduğu WhatsApp grubuna gönderdiği mesajında, "Görev yaptığım 5 aylık süreçte; mesaime katkınız için çok teşekkür ederim. Elimden geldiğince işlerinizi kolaylaştırmaya çalıştım. İstemeden kırdığım biri varsa, helallik isterim" dedi. 

T24'ün haberine göre Erdem, "Göreve yeni gelecek medya sorumlusu arkadaşımızın iyi işler yapacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Erdem'in Genel Merkez'deki odasını boşalttığı öğrenildi.


Eren Erdem

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