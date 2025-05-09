Erişim engelinin ardından... Ekrem İmamoğlu'ndan Van mitingine çağrı!
Silivri'de tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, X hesabına erişim engeli getirilmesinin ardından Instagram hesabından CHP'nin 10 Mayıs'ta Van'da gerçekleştireceği mitinge çağrıda bulundu.
Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Van'da düzenleyeceği miting için çağrıda bulundu. X hesabı Türkiye'de erişime engellenen İmamoğlu, Instagram, Facebook ve Whatsapp kanalı üzerinden de paylaşım yaptı.
İmamoğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Van’a her geldiğimde müthiş bir muhabbet ve sevgiyle karşılamıştı Vanlı hemşehrilerim beni. Haksızlıklara, hukuksuzluklara, kayyumlara karşı hep gür sesler yükseldi Van’dan.
Şimdi bütün Vanlı hemşehrilerimi, millet iradesine vurulan darbeye karşı Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya davet ediyorum; Silivri Cezaevi’nden buluşmanızı izleyecek, tüm kardeşlik duygularımla yanınızda olacağım.
10 Mayıs Cumartesi
12.00 Van Kent Meydanı”
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