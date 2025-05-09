Profil resmini 'İmamoğlu' yapan belediye başkanının X hesabı askıya alındı!
Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, X hesabına erişim engeli getirilen CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na destek için profil resmini değiştirdikten sonra X hesabının askıya alındığını belirtti. Demir; haklıyı, doğruyu savunmaktan yana geri durmayacaklarını ifade etti.
Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesabının askıya alınmasına karşı dayanışma amacıyla profil resmini değiştirmesinin ardından kendi hesabının da askıya alındığını açıkladı.
"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE AÇIK BİR MÜDAHALE"
Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Demir, şunları kaydetti:
“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun X hesabının askıya alınmasına karşı dayanışmamızı göstermek amacıyla profil fotoğrafımı Ekrem Başkanımızın fotoğrafıyla değiştirmiştim.
Bunun hemen ardından onaylı X hesabım askıya alındı. Bu, yalnızca bir sosyal medya kısıtlaması değildir; halkın seçilmiş temsilcilerine, ifade özgürlüğüne ve demokratik dayanışmaya yönelik açık bir müdahaledir.
''BİZİM YOLUMUZ, HALKIN YOLUDUR''
"Buradan açıkça ilan ediyorum: Ne yaparlarsa yapsınlar, haklıyı, doğruyu savunmaktan bir adım bile geri atmayacağız. Bizim yolumuz, halkın yoludur. Susturulmaya, yıldırılmaya çalışılan her ses, daha gür çıkacaktır. İrade milletindir.”
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