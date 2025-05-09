Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonların kaybı sürüyor: Hazine’nin faiz ödemelerinde şok artış!

Yayınlanma: 09.05.2025 - 13:21

Güncelleme: 09.05.2025 - 13:21

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik 19 Mart'ta başlatılan operasyonların ekonomik etkileri devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) döviz rezervleri sekiz haftadır süren düşüş trendini sürdürüyor. 2 Mayıs ile sona eren haftada rezervler, 1 milyar 673 milyon dolar azalarak 59 milyar 250 milyon dolardan 57 milyar 577 milyon dolara geriledi. Bu, son sekiz haftadaki toplam düşüşün 40 milyar doları aşmasına yol açtı ve 25 Mayıs 2023’ten bu yana en düşük rezerv seviyesi olarak kayıtlara geçti.

ALTIN VE TOPLAM REZERVLERDEKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Altın rezervleri de düşüş göstermeye devam etti. 81 milyar 800 milyon dolardan 80 milyar 955 milyon dolara gerileyen altın rezervlerinin yanı sıra toplam rezervler de 141 milyar 50 milyon dolardan 138 milyar 532 milyon dolara indi. Net uluslararası rezervlerde de azalma sürdü. Önceki hafta 35 milyar 12 milyon dolar seviyesinde olan net rezervler, 2 milyar 216 milyon dolar düşüşle 32 milyar 796 milyon dolara geriledi.

DÖVİZ VE ALTIN REZERVLERİNDEKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Resmi rezerv varlıklarında yüzde 1,8 oranında bir azalma kaydedildi ve bu miktar 138,5 milyar dolara geriledi. Döviz varlıkları yüzde 3,3, altın rezervleri ise yüzde 1 oranında düştü. Ancak IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı, yüzde 0,1’lik artışla 7,7 milyar dolara çıktı.

KAMU SEKTÖRÜNÜN DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ ARTIYOR

Kamu sektörünün kısa vadeli döviz yükümlülükleri de artış gösterdi. Bu yükümlülükler, yüzde 0,8 artışla 115,2 milyar dolara yükseldi. Önceden belirlenmiş yükümlülükler yüzde 1,5 artışla 59,9 milyar dolara, şarta bağlı yükümlülükler ise yüzde 0,01’lik artışla 55,3 milyar dolara çıktı. Swap işlemlerinden doğan döviz yükümlülükleri ise 19,6 milyar dolara ulaşmış durumda.

FAİZ ÖDEMELERİ ARTIŞ GÖSTERDİ

İktisatçı İnan Mutlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hazine’nin faiz ödemelerinin nisan ayında arttığını vurguladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, nisan ayında Hazine, toplamda 257 milyar 114 milyon lira faiz ödemesi yaptı.



