Erkan Baş: Bu düzen 'Erdoğan’ın askeriyiz' demeyen herkesi tehdit ediyor

Yayınlanma: 01.02.2025 - 23:36

Güncelleme: 01.02.2025 - 23:36

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video ile gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Bu düzen 'Recep Tayyip Erdoğan’ın askeriyiz' demeyen herkesi tehdit ediyor" diyen Baş, şunları söyledi:

"Her gün her ay daha da yoksullaşıyoruz. Bence daha da önemlisi yoksunlaşıyoruz. Gelecek hayallerimizden yapabileceğimizi bildiğimiz şeylerden yoksun bırakılıyoruz. Kalbi bu ülke için, bu halk için atan binlerce on binlerce insandan koparılıyoruz. Birçoğumuzun eşi, dostu arkadaşı bir an önce bu karabasandan kurtulup fırsat bulursa yurt dışına gitmek istiyor. Belki bir çoğu gitti bile. Sevdiğimiz, sesini, sözünü duymak istediğmiz gazeteciler, siyasetçiler düşünce insanları her an kaybedebilirmiş gibi geliyor. Silivri şakaları herhalde sadece beni rahatsız etmiyor. Televizyonda, Yotube'de ne güzel şeyler anlatıyor diye düşündüğümüz herkes için 'başına birşey gelmese bari' deyip düşünüp duruyoruz.

Son bir iki aydır bu iktidar kayyumlar, tutuklamalar ve tehditlerle hepimizi susturmaya çalışıyor. Bolu’da 78 canımız hayatını kaybetti. Daha bir kaç ay önce bebeklerimizi katleden bir çetenin dehşetiyle karşılaşmştık. Bunları yapanlar, bunların sorumluları elini kolunu sallaya salaya dolaşırken gazetecilerin hapiste olması, Can vekilimizin tutsak ediliyor olması hepimizin onuruna dokunmuyor mu?

"HERKESİ TEHDİT EDİYOR"

Daha dün 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diyen beş genç teğmen ordudan atıldı. ‘Recep Tayyip Erdoğan askerleriyiz’ deselerdi ordudan atılırlar mıydı? Bu soru her halde sadece benim aklıma gelmiyor. Bence kilit noktası tam da burası. Bu düzen 'Recep Tayyip Erdoğan’ın askeriyiz' demeyen herkesi tehdit ediyor. CHP’den DEM’e, Türkiye İşçi Partisi’ne, gazetecilerden teğmenlere kadar hepimizin tehdit edilmesinin, kimimizin hapiste olmasının tek bir nedeni var; 'Ya Recep Tayyip Erdoğan askeriyiz' diyeceğiz ya susacağız.

"HALKIN YARISINI TEHDİT EDEN ADAMA BİR ÜLKENİN LİDERİ DENİLEBİLİR Mİ?"

Soruyorum? Halkın yarısını tehdit eden adama bir ülkenin lideri denilebilir mi? Halkın yarısından fazlasının oyunu alınca başkan olabilirsin. Ama yarısından fazlasını düşman ilan ediyorsan artık o ülke için tehlikesin demektir. O yüzden ona lider değil halk düşmanı diyoruz. Geçen aylarda Polonez işçileri sendikalı oldukları için işten atılan arkadaşlarını satmadılar. Birlikte direnip kazandılar. Sendikalı işçiler hangi gerekçe ile işten atılmıştı hatırlıyor musunuz? Ahlaka aykırı davranıştan. Üstüne polis amirleri, 'eğer direnirseniz çocuklarınız iş bulamaz' dedi. İnsanların onurlarıyla oynayarak onları tehdit etti. Ama cevaplarını aldılar. Metal işçilerinin grevini 'milli güvenliğe tehdit' diye yasaklamaya kalktılar. Yine işçilerin onuruyla oynamaya kalktılar Birleşik Metal İş Sendikası ve direnişçi işçiler ısrar etti kazandı.

"UYDURUK GEREKÇELERLE HALKIN SEÇTİĞİ BELEDİYE BAŞKANINI TEHDİT EDİYORLAR"

Dün milletvekillerimiz, partili arkadaşlarımız yönetici arkadaşlarımız Çağlayan Adliyesi'ndeydi. Uyduruk gerekçelerle halkın seçtiği belediye başkanını tehdit ediyorlar, İstanbul halkının onuruyla oynamaya devam ediyorlar. Arkadaşlarımız on binlerce İstanbulluyla barikatları yıktı aştı. Ben bunların hepsini 'Recep Tayyip Erdoğan'ın askeri değiliz' diyen insanların haykırışı olarak görüyorum. İnsanlar ben buradayım diyor. Biz buradayız diyelim. Emin olun sinmezsek, çekinmezsek halkla kavga edemezler. Yeterki burada olduğumuzu hem kendimize hem da sarayda oturana gösterelim."