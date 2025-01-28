Erkan Baş'tan Gezi paylaşımı: 'Korkmakta haklılar'

Yayınlanma: 28.01.2025 - 00:33

Güncelleme: 28.01.2025 - 00:33

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş X hesabından Gezi direnişini içeren bir paylaşım yaptı.

Baş açıklamasında, "Hayatım boyunca yaptığım en doğru şeylerden biri Gezi Parkı’nı yıkmaya çalışanlara karşı durmuş olmaktı" ifadelerine yer verdi.

Erken Baş'ın paylaşımı şu şekilde:

"Orada savunduğumuz ağaçlardan birine assanız bile şunu söylerim: Hayatım boyunca yaptığım en doğru şeylerden biri Gezi Parkı’nı yıkmaya çalışanlara karşı durmuş olmaktı.

Uydurma suçlar, uydurma gerekçeler, darbe teşebbüsü yalanları… Tek gerçek var o da şu: Gezi halkın direnişiydi. Şimdi korkmakta haklılar çünkü Türkiye onların istediği gibi bir ülke olmadı, olmuyor, olmayacak. Bu halk boyun eğmiyor, ağaçlarından da özgürlüğünden de vazgeçmiyor.

Hepimiz oradaydık, Gezi Direnişi’nin birer parçasıydık, ne mutlu bize!

Siz gideceksiniz, Gezi Parkı’ndaki ağaçlar ve onu korumanın haklı onuru kalacak."

Orada savunduğumuz ağaçlardan birine assanız bile şunu söylerim: Hayatım boyunca yaptığım en doğru şeylerden biri Gezi Parkı’nı yıkmaya çalışanlara karşı durmuş olmaktı.



Uydurma suçlar, uydurma gerekçeler, darbe teşebbüsü yalanları… Tek gerçek var o da şu: Gezi halkın… pic.twitter.com/tLsWrCU2JJ — Erkan BAŞ (@erkbas) January 27, 2025

NE OLMUŞTU?

Gezi Parkı olaylarının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle Cuma günü gözaltına alınan ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım savcılıktaki ifadesinin ardından, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti.

Sulh Ceza Hakimliği, Ayşe Barım’ın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.