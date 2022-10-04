Erkan Baş: Bu yasa gazetecilerin susturulmasını amaçlıyor
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "dezenformasyonla mücadele düzenlemesi" olarak da bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin, "Bu yasa gazetecilerin susturulmasını amaçlıyor, halkın haber alma hakkını gasbediyor" dedi.
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ülkenin ve halkın gündemi ile Meclis'in gündeminin birbirine zıt olduğunu, halkın sorunlarıyla Meclis'in konularının bu kadar çelişkili olduğu bir yasama döneminde olduklarını savundu.
Baş, halkın yaşadığı çeşitli sorunlara rağmen TBMM'de, halkın susturulması ve gerçeğin iktidar lehine örtülebilmesi için yasa çıkarıldığını ileri sürdü.
Ankara'da müzisyen Onur Şener'in öldürüldüğünü, Adalet Bakanlığında görevli hakim Serkan Tüzün'ün de eşini öldürüp intihar ettiğini belirten Baş, şöyle devam etti:
"Bu iki cinayet Ankara'da yaşandı, bu ülkenin başkentinde ve burada bir Meclis var. Ne yapmaya çalışıyorlar? İşte bu cinayetlerin öğrenilmesini engellemeye çalışıyorlar. Bu sansür yasası çıkmış olsaydı yurttaşlar bu olayların ayrıntılarını sosyal medyada ve inatla yayıncılık, gazetecilik yapmaya çalışan ve her geçen gün sayıları azalan basın yayın organlarından bunu öğrenebilecekler miydi? İşte iktidarın yapmaya çalıştığı şey esas olarak budur. Bu yasa gazetecilerin susturulmasını amaçlıyor, halkın haber alma hakkını gasbediyor"
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