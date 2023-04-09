Erkan Baş duyurdu: Can Atalay ve Ozan Bingöl TİP'in aday

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 14:16

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 14:16

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili adayı oldu.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, yaptığı Twitter paylaşımında "Uzun zamandır ülkede vergi adaletinin tesisi için çabalayan, gelir dağılımında adalet için toplumsal sorumluluk üstlenen, vergi bilincinin gelişmesine katkı sunan Vergi Uzmanı sayın Ozan Bingöl davetimizi kırmayarak adaylık teklifimizi kabul etti. Halkça ödenen her şey hakça paylaşılıp eşit bölüşülecek!" ifadelerini kullandı.

Bingöl ise Baş'ın paylaşımına "Çok teşekkür ederim, hoşbulduk. Yolumuz açık olsun…" yanıtını verdi.

Uzun zamandır ülkede vergi adaletinin tesisi için çabalayan, gelir dağılımında adalet için toplumsal sorumluluk üstlenen, vergi bilincinin gelişmesine katkı sunan Vergi Uzmanı sayın Ozan Bingöl davetimizi kırmayarak adaylık teklifimizi kabul etti.

Halkça ödenen her şey hakça… pic.twitter.com/r9JvLjpaE3 — Erkan BAŞ (@erkbas) April 9, 2023

İnsan hakları savunucusu, Gezi tutuklusu avukat Can Atalay'ın da adaylığını duyuran Baş şu ifadeleri kullandı:

"Mücadele azmini ve kararlılığını Gezi’den, Soma’dan, Aladağ’dan, Hendek’den ve daha birçok direnişten tanıdığımız, her zaman haklının sesi ve savunucusu olmuş sevgili dostum Can Atalay milletvekilli adaylığı teklifimizi kabul ederek bizi çok mutlu etti. Bu karanlığı hep birlikte sonlandırıp Can ve Saray tarafından tutsak edilen tüm yoldaşlarımızla özgürlükte buluşup kucaklaşacağız. Ve hep birlikte hesap soracağız! Hoş geldin Can #TİPSenin"

Mücadele azmini ve kararlılığını Gezi’den, Soma’dan, Aladağ’dan, Hendek’den ve daha birçok direnişten tanıdığımız, her zaman haklının sesi ve savunucusu olmuş sevgili dostum Can Atalay milletvekilli adaylığı teklifimizi kabul ederek bizi çok mutlu etti.

Bu karanlığı hep birlikte… pic.twitter.com/OsjXSOcfsn — Erkan BAŞ (@erkbas) April 9, 2023







