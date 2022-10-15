Erkan Baş: Erdoğan, Bartın’da her katilin cinayet mahalline döndüğü gibi olay yerine döndü

15 Ekim 2022 Cumartesi, 19:49

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında dün (14 Ekim) akşam saatlerinde grizu patlaması meydana geldi. Bartın Valiliği'nin açıklamasına göre, patlama saat 18.15 sıralarında -300 kotunda yaşandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, patlamada yaşamını yitirenler madencilerimizin sayısının 41'e yükseldiğini bildirdi.

İşçileri kurtarma çalışmaları devam ederken Sayıştay’ın, söz konusu maden ocağındaki grizu patlaması riskine karşı 2017 ve 2019’da iki kez uyardığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca, tesis daha 10 gün önce denetlenmiş.

Patlamanın ardından ilçeye giden Erdoğan, “Bizim kader planına inanmış insanlarız, kader planına inandığımız için de bunun ne dünü ne bugünü ne de yarını hiçbir zaman olmayacaktır” demişti.

Olayın ardından Bartın’a giden Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Erdoğan geldiği için maden dışında işçilerin ve yakınlarının beklediği alanın boşaltıldığını söyledi.

Baş, "Tıpkı her katilin cinayet mahalline döndüğü gibi bu ülkeyi bir işçi mezarlığına çeviren Erdoğan da olay yerine dönüyor. İşçilerin kanıyla canıyla sürdürdüğü iktidarının yeni katliamlarına iyi baksın Erdoğan. Patronlar servetlerine servet katsın diye Soma’da, Ermenek’te işçiler nasıl katledildiyse bugün Bartın’da da olan budur" ifadelerine yer verdi.

Erkan Baş:#Bartın’dayız, Erdoğan geliyor diye bütün alanı boşalttılar. Her katilin cinayet mahalline döndüğü gibi o da olay yerine dönüyor!



Çıkmış “kader” diyor. Dalga geçmiyoruz; yumruklarımızı, dişlerimizi sıkıyoruz! Senin kaderin zengin olmak da, madencinin kaderi ölmek mi! pic.twitter.com/HYYps9iIVP — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) October 15, 2022

"KATLETTİKLERİ İŞÇİLERE ‘ŞEHİT’ DİYORLAR"

Kendilerinin de alandan ayrıldığını aktaran TİP lideri, partisinin Twitter hesabı üzerinden paylaşılan videoda şunları söyledi:

Tüm madencilerin yakınlarına, sevdiklerine, ailelerine bir kez daha başsağlığı dileklerimizi iletmek istiyoruz. Maden işçileri arkadaşlarının kurtulması için olağanüstü bir çaba sarf ettiler. Az önce Erdoğan geliyor diye tüm alanı boşalttılar, biz de arkadaşlarımızla alandan ayrıldık.





Tıpkı her katilin cinayet mahalline döndüğü gibi bu ülkeyi bir işçi mezarlığına çeviren Erdoğan da olay yerine dönüyor. İşçilerin kanıyla canıyla sürdürdüğü iktidarının yeni katliamlarına iyi baksın Erdoğan. Patronlar servetlerine servet katsın diye Soma’da, Ermenek’te işçiler nasıl katledildiyse bugün Bartın’da da olan budur.





Şimdi çıkıp utanmadan buna ‘kaza’ diyorlar. Katlettikleri işçilere ‘şehit’ diyorlar. Bu ne yüce bir şehadet makamıdır ki AKP’lilerin, sarayların, zenginlerin evine hiç uğramıyor. Nerede gariban var, nerede yoksul emekçiler var şehadet hep onların payına düşüyor.

"PARA HIRSIYLA İŞLEDİĞİNİZ CİNAYETLERİ ŞEHİTLİKLE ÖRTMENİZE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"