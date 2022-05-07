Erkan Baş: 'Seçim öncesi şov yapacaklar. Bugün 1 milyon kişiyi geri gönderirsin aynı politikalarla yarın 5 milyon insan gelir'

07 Mayıs 2022 Cumartesi, 11:15

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, sığınmacı tartışmasına dahil oldu.

Baş, Halk TV'de katıldığı programda "AKP’nin başımıza bela ettiği büyük bir problemle karşı karşıyayız. Burada soğukkanlı, sağduyulu, aklın ve bilimin, dünyada bugüne kadar yaşanmış örnekleri değerlendiren bir yaklaşım geliştirmemiz gerekiyor" dedi.

Baş, AKP'nin AB'ye karşı pazarlık kozu olarak sığınmacıları kullandığını ifade ederken "Ülke içerisinde işçilerin, emekçilerin bizim, haklarımızı gaspetmek için törpülemek için bu göçmenleri kullanıyor. Suriye’ye dönük bir müdahalede bulunuyor. Ondan sonra da böyle muhalefet unsurları çıkıyor, geri göndereceğiz falan diyor" ifadelerini kullandı.

"BU İŞİN SORUMLUSU HESAP VERMELİ"

Baş'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"İşte belli, gözüküyor; seçime doğru giderken Adalet ve Kalkınma Partisi şov yapacak. 500 bin, 1 milyon rakamlar konuşulmaya başlandı. Bunları geri gönderecek.

Ama bu yaklaşım ne olur ki bugün 1 milyon kişiyi geri gönderirsin, aynı politikalara devam edersin yarın 5 milyon insan gelir.

Bu işin sorumlusu hesap vermeli. Sorumlusu kimse hesabı ondan sormalıyız. Bu işin sorumlusu Adalet ve Kalkınma Partisi’dir, saray rejimidir. Ortadoğu’yu bir savaş zeminine dönüştürenlerdir.

"TÜM YURTTAŞLARIMIZA ÇAĞRI YAPIYORUM"

Tezkerelere evet diyenler, göçmen sorununu, mülteci sorununu çözemezler. Bunları tartışmamız lazım. Sokaktaki garibanı düşman olarak görmek kolay. Tüm yurttaşlarımıza çağrı yapıyorum. İstila tartışması yapılıyor değil mi… Türkiye’deki Amerikan istilasına karşı çıkmayanlar bu sorunu çözemezler.

Şunun altını çizmek lazım, 10 yıl önce Suriye’de savaş ilk çıktığında, ilk önce zengin Suriyeliler geldi Türkiye’ye…. İmkanı olan, parası bol olanlar geldi yerleşti… Ondan sonra göçmek zorunda kalan garibanın, fakir fukaranın yoksulun da onların eline düştüğü tabloyla karşı karşıya kaldık.”

Mesela zengin Suriyelilere karşı çıkmayanlar… Bakın Rus oligarklar geliyor bu ülkeye… Onların bu ülkeyi sömürmesine karşı çıkmayanlar… Bunları hiç konuşmuyoruz”

Oysa ortada bütünlüklü bir dış politika yaklaşımı var. Açık konuşalım Avrupa Birliği’ne geri dönüşüm anlaşması tartışılıyor. Bunu AKP imzaladı. Davutoğlu başbakandı. Çözüm olarak söylüyorum. Biz iktidara geldiğimizde bu geri kabul anlaşmasını iptal edeceğiz.

Avrupa Birliği’ndeki zenginler, emperyalistler vermişler Türkiye’ye 3 buçuk milyar lira Türkiye’ye, ‘Sen benim göçmen depom olarak kal” demişler. Ondan sonra bize insan hakları dersi veriyorlar. Kendi sınırlarında insanlara her türlü işkenceyi yapıyorlar. Geri göndermeler, bot batırmalar… Türkiye bu insanlar için zorunlu olarak ikamet etme yeri haline getirilmiş ama karşılığında AKP iktidarı 3 buçuk lira para almış."