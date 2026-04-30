Erkan Baş'tan '1 Mayıs'ta Taksim çağrısı: 'Sakın ola engel olmaya çalışmayın'

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, partisinin İstanbul İl Örgütü'nde basın toplantısı düzenledi.

"TAKSİM MEYDANI'NDA HAYKIRMAK ÜZERE TÜM YURTTAŞLARIMIZI SAAT 11.00'DE MECİDİYEKÖY'DE BULUŞMAYA ÇAĞIRIYORUM"

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim çağrısında bulunan Baş, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye İşçi Partisi olarak bu ülkenin tüm onurlu insanlarını, tüm emekçilerini, alın teriyle yaşayan kardeşlerimizi, yurttaşlarımızı işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma gününü kutlamak, bu mücadelede bizden önce yürüyen sınıf kardeşlerimizi anmak, bu memleketin sahipsiz olmadığını göstermek ve işçi sınıfının haklı taleplerini bu ülkenin en büyük kentinin en büyük meydanında; Taksim Meydanı'nda haykırmak üzere saat 11.00'de Mecidiyeköy'de buluşmaya çağırıyorum.

Hep beraber saat 11.00'de buluşacağız, yüzümüzü Taksim Meydanı'na döneceğiz ve bu hukuksuzluğa teslim olmadığımızı, teslim olmayacağımızı göstereceğiz.

VALİLİĞE VE EGM'YE ÇAĞRI: "SAKIN OLA ENGEL OLMAYA ÇALIŞMAYIN!"

İkinci çağrım İstanbul Valiliği'ne ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne. Bizim elimizde Anayasa var. Bizim elimizde Anayasa Mahkemesi kararları var. Bizim elimizde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var. Bunun dışında elimizde sadece baretlerimiz, elimizde sadece taleplerimizin yazıldığı kartonlar olur. Bu taleplerle kol kola gireceğiz ve Taksim Meydanı'nda uğradığımız haksızlıkları, hukuksuzlukları anlatmak, işçi sınıfının insanca yaşaması için ülkemizin yaşaması gereken dönüşümüne dair fikirlerimizi paylaşabileceğimiz bir açıklama yapacağız. O yüzden sakın ola karşımıza hukuksuz barikatlarla, kanunsuz emirlerle engel olmaya çalışmayın."