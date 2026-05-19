Cumhuriyet Gazetesi Logo
Erkan Baş'tan, iktidara 'Sumud Filosu' tepkisi: 'Erdoğan'ın dostu Trump kızar diye mi bu sessizliğiniz?'

Erkan Baş'tan, iktidara 'Sumud Filosu' tepkisi: 'Erdoğan'ın dostu Trump kızar diye mi bu sessizliğiniz?'

19.05.2026 17:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Erkan Baş'tan, iktidara 'Sumud Filosu' tepkisi: 'Erdoğan'ın dostu Trump kızar diye mi bu sessizliğiniz?'

TİP Genel Başkanı, Filistin’e insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’ndaki Türk vatandaşlarının İsrail tarafından alıkonulmasına hükümetin sessiz kaldığını savunarak tepki gösterdi. Baş, yurttaşların bir an önce Türkiye’ye sağ salim dönmesini isterken, iktidarı İsrail karşısında etkisiz kalmakla eleştirdi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Filistin’e insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nda bulunan Türk vatandaşlarının İsrail tarafından alıkonulması hakkında hükümete tepki gösterdi.

Baş, "Mesele konser yasaklamak, özgürlüklere müdahale etmek olsa en yüksek perdeden bağıracak olan saray, bu kepazeliğe karşı neden sesini bile yükseltemiyor? Erdoğan’ın dostu Trump kızar, İsrail lobisi ayıplar diye mi bu sessizliğiniz?" dedi.

Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin'e insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda bulunan Türkiye vatandaşlarının İsrail tarafından alıkonulduğunu belirterek, hükümete tepki gösterdi.

"YURTTAŞLARIMIZIN ÜLKEMİZE SAĞ SALİM ULAŞTIRILMASINI BEKLİYORUZ"

Baş, paylaşımında şöyle yazdı:

"Katil İsrail’in Filistin halkına dönük soykırımına ve ambargosuna karşı yola çıkan filolarda yer alan onlarca yurttaşımız siyonist rejim tarafından zorla alıkonuluyor. Mesele konser yasaklamak, özgürlüklere müdahale etmek olsa en yüksek perdeden bağıracak olan saray, bu kepazeliğe karşı neden sesini bile yükseltemiyor? Erdoğan’ın dostu Trump kızar, İsrail lobisi ayıplar diye mi bu sessizliğiniz? Yurttaşlarımızın derhal siyonist barbarlardan kurtarılarak ülkemize sağ salim ulaştırılmasını bekliyoruz."

İlgili Konular: #erkan baş #israil #Sumud Filosu