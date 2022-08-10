İmam hatip müdürü, 'paraşüt' kazasında hayatını kaybetti
Manisa'nın Ahmetli ilçesindeki Çancılar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Cengiz Gültekin (45), Ankara'da yamaç paraşütü yaptığı sırada geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi. Acı haberi alarak yasa boğulan sevenleri, sosyal medya hesaplarından Cengiz öğretmen için başsağlığı mesajları yayımladı. Gültekin'in, yamaç paraşütüne olan merakı ile tanındığı öğrenildi.
Ahmetli Çancılar İmam Hatip Ortaokulu Müdürü olarak görev yapan Cengiz Gültekin, Ankara'nın Ayaş ilçesinde, 9 Ağustos Salı günü akşam saatlerinde yamaç paraşütüyle havalandıktan sonra bilinmeyen nedenle metrelerce yüksekten düştü.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gültekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Gültekin'in ölüm haberini alan ailesi, sevenleri ve öğrencileri yasa boğuldu. Öğretmenin evli, 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADILAR
Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İlçemiz Çancılar İmam Hatip Ortaokulu Müdürümüz Cengiz Gültekin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah" ifadelerine yer verdi.
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