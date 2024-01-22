Erkan Baş'tan, Barış Atay'ın İBB adaylığı iddialarına ilişkin açıklama

Yayınlanma: 22.01.2024 - 09:18

Güncelleme: 22.01.2024 - 09:18

Barış Atay'ın Türkiye İşçi Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı olduğu iddiaları sosyal medya üzerinden yayıldı. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, söz konusu iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

"ÇIKAN HABERLERİN TAMAMI YALAN"

Gazeteci Candaş Tolga Işık, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Az önce TİP Genel Başkanı Erkan Baş'la konuştum, 'Sevgili Barış Atay'ı İBB Başkan adayı olarak göstereceğimiz yönünde çıkan haberlerin tamamı yalan. Böyle bir adaylık da yok böyle bir planımız da' dedi" ifadelerini kullandı.