'Ülkeyi terk etti' iddialarına Barış Atay’dan yanıt

Oyuncu ve eski TİP Milletvekili Barış Atay, hakkında çıkan “Türkiye’yi terk etti, Almanya'ya yerleşti" iddialarına yanıt verdi. Atay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Peki Barış Atay'ın bundan haberi var mı?” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.07.2023 - 17:18
'Ülkeyi terk etti' iddialarına Barış Atay’dan yanıt
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Önceki dönem TİP Hatay Milletvekili olan Barış Atay'ın ülkeyi terk ettiğine ilişkin iddialar ortaya atıldı. Odatv, "TİP'ten Antalya 2’inci sıra milletvekili adayı Barış Atay yeni dönemde Meclis'e giremedi, Tiyatro sanatçısı olan Atay'ın, doğduğu yer olan Almanya'da tiyatro yapacağı öğrenildi" ifadelerinin yer aldığı bir haber servis etti.

Barış Atay ise Twitter hesabından Odatv’nin haberini alıntılayarak iddiaları yalanladı. Atay paylaşımında “Peki Barış Atay'ın bundan haberi var mı?” diye yazdı.

2018 genel seçimlerinde Hatay’dan milletvekili seçilen Atay, 14 mayıs seçimlerinde TİP Antalya 2. Sıra adayı olmuş ancak seçilememişti. Atay, seçim sonuçlarının ardından yaptığı paylaşımda, “Başımızı eğmek yok! Kimse mücadelenin kolay olacağını söylemedi! Hala ayaktayız, hala inanıyoruz. Beraber bu ülkeyi hak ettiği geleceğe taşıyacağız. Er ya da geç” demişti.


Barış Atay Almanya

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