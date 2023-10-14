TİP'li Barış Atay'dan Hamas eleştirilerine yanıt: 'Hiçbir sosyalist parti Hamas'ı savunmaz, vurgumuz Filistin halkı üzerineydi'

Yayınlanma: 14.10.2023 - 12:29

Güncelleme: 14.10.2023 - 12:29

Eski Türkiye İşçi Partisi milletvekili Barış Atay, partisinin Hamas'ı savunduğu iddialarına tepki gösterirken, "TİP, Hamas'ı savundu diye bir şey olamaz. Bir terör eylemini nasıl savunabiliriz? Üslupla ilgili eleştiriler vs. olabilir..." dedi.

Atay, gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına konuk oldu.

Altaylı, Atay'a, TİP'in "Filistin'in halkının ve kendini savunma hakkının yanındayız. Barış yerine savaşı tercih eden tarafın siyonistler olduğunu biliyoruz. Öte yandan savaş koşullarında dahi sivillerin hedef alınmasını, işkence edilmesini, çocukların esir alınmasını hiçbir şartta kabul edilemez buluyoruz" açıklamasını sordu.

"HAMAS'LA AYNI ÇİZGİDE OLMADIĞIMIZI ANLATMAK BİLE GEREKSİZ"

Atay, şu açıklamayı yaptı:

"Herhangi bir sosyalist partinin Hamas'la aynı şeyi savunduğunu düşünmek abartı, yanlış. İnsanların hassasiyetini anlıyorum. Ben partinin kurumsal yapısı adına konuşmuyorum. İnsanların yanlış anlama ihtimali üzerinden daha doğru bir açıklama yapma meselesi değerlendirilebilirdi. TİP'in söylediği şuydu; Hamas meselesinden öte bir mesele. Filistin'de yıllardır süregelen bir mücadelene bahsediliyor. Filistin meselesiyle ilgili herhangi bir durumda açıklama yapma durumu bir tarihe dayanır.

Filistin'de bir mücadele sürüyor, Filistin halkının mücadelesini destekliyoruz diyoruz. Sivillere yönelik herhangi bir terör eylemini desteklememiz mümkün değil. Buraya Hamas yazılmalı yazılmamalı bununla ilgili eleştiriler yapılabilir. Ama Hamas'la aynı çizgide olmadığımızı anlatmak bile gereksiz.

Siyasetin böyle bir doğası var. Bu durum oluşuyor. Bazı arkadaşlarımız 'TİP'in Hamas savunduğunu da gördük' diyor. Yapmayın arkadaşlar... Siyasette olmalısınız dediğiniz insanları Hamas savunmakla suçluyorsunuz şimdi. Türkiye'de siyaset bu kadar değişken bir hale geldi. Siyasi parti eleştirilir ama bu bir eleştiri değil, yanlış. Burada bir doğru yok.

TİP, Hamas'ı savundu diye bir şey olamaz. Bir terör eylemini nasıl savunabiliriz? Üslupla ilgili eleştiriler vs. olabilir..."