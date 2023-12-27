Erkan Baş'tan 'Can Atalay' tepkisi: Asla teslim olmayacağız

Yayınlanma: 27.12.2023 - 23:11

Güncelleme: 27.12.2023 - 23:11

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hakkında ikinci kez hak ihlali kararı verdiği Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki dosyayı yeniden Yargıtay’a gönderiyor.

Kararın ardından açıklama yapan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, mahkeme önünde başlatılan Adalet Nöbeti'nin sona erdiğini belirterek, TİP Merkez Yürütme Kurulu'nun toplanacağını kaydetti.

"Ne yaparlarsa yapsınlar asla teslim olmayacağız" diye konuşan Baş, "Yarın sabah bir taraftan hukukçu arkadaşlarımız görevlerini yaparken, bizler de yurttaş hakkından yana olan bütün siyasi partilerle ortak bir değerlendirme yapma çağrısında bulunuyoruz. Şu anda Anayasa'yı ayaklar altına alma girişimine karşı hep birlikte bir direniş çağrısıdır" ifadelerini kullandı.

Genel Başkanımız Erkan Baş:



"Anayasayı ayaklar altına alma girişimine karşı direniş çağrısında bulunuyoruz. Türkiye İşçi Partisi tüm dostlarıyla, tüm yurttaşlarla birlikte üzerine düşeni yapmaya kararlıdır. Ne yaparlarsa yapsınlar, asla teslim olmayacağız!"#CanAtalayaÖzgürlük pic.twitter.com/zNjwKhb00h — Türkiye İşçi Partisi (@tipgenelmerkez) December 27, 2023

'TARİHİN ÇÖP SEPETİNDEKİ YERİNİ ALACAK'

Baş'ın açıklaması şöyle:

"Hepimiz birbirimize karşı borçlu olduğumuzu biliyoruz. Belli ki bu ülkede iktidarı ele geçirmiş olanlar, bu iktidarlarını sonsuza kadar sürdürmek için her türlü hukuksuzluğu ve pervasızlığı yerine getirmekte kararlılar. Ancak unuttukları bir şey var. Bu ülkede bütün özgürlükler, halkın mücadelesinin eseridir. Bu ülkede hukuk, bizim mücadelemizin eseridir ve biz onlardan daha inatçıyız. Asla teslim olmayacağız.

Biz bu ülkeye güveniyoruz, bu ülkenin yurttaşlarına güveniyoruz. Bu ülkede birbirinden farklı dünya görüşlerine sahip olsa da, ortak paydada bir araya gelebilecek siyasi partilerin yöneticilerine, seçmenlerine güveniyoruz. Bu mücadeleyi sürdüren avukat arkadaşlarımıza güveniyoruz. Eninde sonunda bu bize karar diye gönderdikleri ve hiçbir hükmü olmayan belgelerin, tarihin çöp sepetindeki yerini alacağından adımız gibi eminiz.

'YARIM ADIM BİLE GERİ ATMAYACAĞIZ'

Şimdi bir pervasızlığa imza atılmıştır. Anayasa Mahkemesi'nin, AYM'yi çiğnediklerini kendilerine tebliğ ettikleri mahkeme, ben bilerek ve isteyerek Anayasa'yı ayaklar altına almaya ve çiğnemeye devam ediyorum dediği bir noktada hukuku sağlamak, adaleti sağlamak, yurttaşlar sesimizin ulaştığı herkes, bu hepimizin ortak görevidir ve sorumluluğudur. Bir adım değil, yarım adım bile geri atmayacağız. Aldığımız her oyun hakkını mutlaka vereceğiz.

'SARAYDAN TALİMAT ALINCA HABERİ AÇIKLADILAR'

Hatay'da depremde, evini, eşini ve çocuğunu kaybeden yurttaşlara karşı sorumluluğumuzu mutlaka yerine getireceğiz. Saatlerdir karar alamıyorlardı, korkuyorlardı o kararı vermeye. O kararı vermezseniz buradan gitmiyoruz dedik. Döndüler saraya ve "Merak etmeyin biz arkanızdayız" talimatını alınca kararı verdiler. Peki beyler görelim bakalım. Saray mı büyük yoksa halk mı büyük. Saray mı büyük halk mı büyük göreceğiz.

Bütün yurttaşlarımıza çağrı yapıyoruz, gerekiyorsa sokak sokak, mahalle mahalle, atölye atölye ve kapı kapı gezeceğiz. Onlar zannediyor ki bütün medya elimizde, 3 gün sonra bunu kimse hatırlamayacak. Hayır, gerekiyorsa teker teker yurttaşlara ulaşacağız ve bu hukuksuzluğu, Türkiye'de yaşayan her yurttaşı tehdit eden bu hukuksuzluğu tanımadığımızı söyleyeceğiz.

'ANAYASA AYAKLAR ALTINA ALINMIŞTIR'

Avukat arkadaşlarım, hukukçular sonuna kadar mücadelelerine devam edecekler. Biz de bu ülkede milyonlarca olduğuna emin olduğumuz onurlu yurttaşlarımızla konuşacağız. Şimdi buradan ayrılacağız ve TİP Merkez Yürütme Kurulu toplanacak. Bu konunun sadece bizimle alakalı olmadığını biliyoruz. Yarın sabah bir taraftan hukukçu arkadaşlarımız görevlerini yaparken, bizler de yurttaş hakkından yana olan bütün siyasi partilerle ortak bir değerlendirme yapma çağrısında bulunuyoruz. Şu anda Anayasa'yı ayaklar altına alma girişimine karşı hep birlikte bir direniş çağrısıdır.

Bu ülkenin geleceğinden kaygı duyan tüm yurttaşlarla birlikte karşı geleceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar asla teslim olmayacağız. Söz veriyoruz, asla teslim olmayacağız."