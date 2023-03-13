Erkan Baş'tan Muharrem İnce'ye 'Adam kazandı' eleştirisi: Türkiye siyasi geleceğinde öyle bir figür olmayacak

Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 21:08

Güncelleme: 13 Mart 2023 - 21:15

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın 'Teke Tek' programına konuk oldu. Burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Baş, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini yineledi.

Muhalefette 1'den fazla aday ile girilmemesi gerektiğine dikkat çeken Baş, adaylığını açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi sert bir dille eleştirdi. Baş, Muharrem İnce'nin 2018'deki seçimdeki "Adam kazandı" mesajına göndermede de bulunarak "Bütün seçim çalışmasında 'Talimatı benden bekleyin' derseniz ve seçim günü kaybolursanız insanlar size bir daha güvenmez. Türkiye siyasetinin geleceğinde Muharrem İnce diye bir figür olmayacak" dedi.

Baş, Altaylı'nın İnce'ye sosyal medya üzerinde destek hatırlatmasına ise "Var olan desteği sokakta görmüyorum" diyerek yanıtladı.

Erkan Baş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"TİP, daha önce milliyetçi, muhafazakar mahalle diye bilinen ve asla solun seslenemeyeceğini düşündüğü çok geniş kesimlerin de desteğini alacak gibi gözüküyor şu anda ve bizim sokakta gördüğümüz tablo bu.

Türkiye’de 13 milyarderin serveti, 44 milyon insanın servetinden fazla. Ülkenin en tepesindeki azgın azınlık yedikçe doymuyor, insanlar sefalet çekiyor. Mesele, en yoksulları en yukarıya çıkarabilmek.

Yoksul bir gençsiniz ve okumak istiyorsunuz. Tarikat ve cemaatlerin kucağına düşmekten başka bir şansınız yok. Neden bugün insanlar TİP’in söylemlerine kulak kabartır hale geldi? Çünkü insanlar buna aç!

Son 20 yılda yaşadıklarımızı şöyle tarifleyebiliriz: Kanalizasyon patladı. Ortalık pis. Hemen bir temizlik yapmamız lazım. Ancak başka bir problem var, tesisatı yenilemezsek yeniden aynı problemle karşı karşıya kalabiliriz.

Şunu görüyorduk: Türkiye, bu iki kutupa sıkışmış siyasetin dışında bir şey arıyordu. TİP, yeni bir fikri ortaya koyup yurttaşın aklından geçtiği gibi ifade etti ve partimize yönelik ilgi tesadüf değil. TİP, daha önceden milliyetçi ve muhafazakar olarak tariflenen kesimlerden de oy alacak gibi görünüyor.

TİP olarak önümüzdeki seçimlere dair iddiamız şu: Halk, 4 kişiyle yaptığımız muhalefeti gördü. Diyoruz ki; bunu 14’e, 24’e, 34’e çıkarmanız bile bizim ana muhalefet olmamız için yeterli. Türkiye’nin önümüzdeki dönemde güçlü bir ana muhalefete ihtiyacı var ve biz buna talibiz."