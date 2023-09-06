Erkan Baş’tan ‘yerel seçim’ açıklaması: Bazı ilçeleri AKP’nin elinden almaya hazırlanıyoruz

TİP Genel Başkanı Erkan Baş “Buradan ilan ediyorum. Biz bazı ilçeleri Adalet ve Kalkınma Partisi’nin elinden almaya hazırlanıyoruz” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.09.2023 - 11:34
Erkan Baş’tan ‘yerel seçim’ açıklaması: Bazı ilçeleri AKP’nin elinden almaya hazırlanıyoruz
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Türkiye İşçi Partisi’nin Datça ilçe binası açılışında konuşan TİP Genel Başkanı Erkan Baş yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. 

Baş “Buradan ilan ediyorum. Biz bazı ilçeleri Adalet ve Kalkınma Partisi’nin elinden almaya hazırlanıyoruz. Bazı ilçelerde de sosyalistlerin, halkın nasıl yönetebileceğinin en güzel örneklerini yaratmak konusunda son derece kararlıyız” dedi.

“ŞU ÜLKEYİ SOSYALİST BELEDİYELER BİRLİĞİ KURACAK HALE GETİRELİM”

Baş sözlerine “Türkiye’de artık gerçek alternatifleri konuşalım ve Türkiye’de ilan edelim arkadaşlar. Şu seçim bittiğinde Türkiye’de bir sosyalist belediyeler birliği kurulabilecek duruma getirelim şu ülkeyi. Bakın memleket ne hale gelir. Bunun için Türkiye’nin her yerinde arkadaşlarımız yurttaşların katılımıyla o ilçelerin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve adayların belirlenmesini sağlayacağız. Türkiye’de tek adam rejimine karşı mıyız? O zaman her yerde karşıyız” şeklinde devam etti.


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TİP erkan baş Datça AKP yerel seçim

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