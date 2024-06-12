Erkan Gürbüz: Elbistan için elini taşın altına koyan herkesle yol yürümeye hazırız

Yayınlanma: 12.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.06.2024 - 04:00

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, 334 milyon TL bir borçla belediyeyi devraldıklarını vurgulayarak “Deprem bölgesi olduğumuz için inşallah krediler konusunda pozitif ayrımcılık görürüz. Eğer buraya CHP’li belediye diye kredi vermezlerse çok büyük hata olur” dedi.

Elbistan’da planlamada çok geç kalındığını, insanların eve ekmek götürecek işyerlerine kavuşamadığına dikkat çeken Erkan Gürbüz ile Elbistan’ı konuştuk.

334 MİLYON TL BORÇ

51 yıl aradan sonra Elbistan’da CHP belediyeyi kazandı, nasıl başardınız?

Seçimi kazanmamızda 100 yıllık partimizin kurumsal kimliği var. Burada yurttaş özellikle depremden sonra Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Yılmaz Büyükerşen tarzı belediyeciliği bilen, adalet kavramını gözeten, halka sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet götüren belediyecilik aradı. Bu bize örnek oldu ve önümüzü açtı. Depremde oluşan büyük zafiyet, yaraların sarılmamasıyla yurttaş bizi çözüm olarak gördü. Depremden doğan zararları en kısa zamanda gidermeye çalışacağız. Biz de belediyecilikte İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Antalya’yı örnek alacağız. Halkımıza eşit yaklaşacağız. Burada insanlar ayrıştıran genel siyasetten bıkmıştı. Biz birleştiren olacağız diye yola çıktık, vatandaşın bizden yana tercih kullanması iktidara da bir ders niteliğindeydi. Belediyeyi kazanmamızda özellikle vekilimiz Ali Öztunç’un büyük çabaları oldu.

Nasıl bir belediye devraldınız?

334 milyon TL civarında bir borçla aldık belediyeyi. Tüm iştiraklerinde problem olan bir yapı aldık. Ancak bunları düzeltmek için elimizden geleni yapacağız.

Devraldığımız borçlar bizim hizmetlerimize engel olmayacak. Sadece halkımız bilsin diye haber alma özgürlüğüne katkı olsun diye borçları binamıza astık. Kimse bundan tedirgin olmasın, sorunları çözecek güce sahibiz. Belediye kaynaklarını doğru kullandığımızda Elbistan’ı ayağa kaldıracak kaynağımız olacak.

Elbistan 6 Şubat’ta yaşanan ikinci deprem felaketinin merkez üssü ve yerle bir olan bir yer. Şu an en temel problem nedir?

Deprem 11 ilde oldu, ama şehir merkezi işyerleri tamamen yıkılan esnafın zarar gördüğü en önemli yer Elbistan. En temel problem çarşı merkezi. Rezerv alanlar sonrası çarşı merkezinin planlanmasıyla ilgili problemler var. Evet insanlarımız hâlâ konteynerlerde kalıyor, konutlar konusunda belli bir aşamaya gelindi. Ama en büyük dert eve ekmek götürememe problemidir. İşyerlerinin olmaması Elbistan’nın ana problemi. Rezerv alanlarla birlikte yapım başlayacak ama mevcut konteynerlerde faaliyet gösteren esnaf da başka yerlere taşınacak bu da yeni problemler yaratacak. Bu konuda devletin tüm kurumlarıyla görüşüyoruz.

PLANLAMA ÇOK GECİKTİ



İşyerlerinin yapımı konusunda hızlı hareket edilmiyor mu yani?

Maalesef Elbistan’da planlama çok geç oldu. Elbistan merkezinde sadece birinci etap rezerv alanın kazı çalışmaları başladı. İkinci etabın da sadece ihalesi yapıldı. Oysa depremin merkez üssü burası, niye bu kadar geç kalınıyor? İnsanların ekmek kapıları yıkıldı burada. Umarız yetkililer hızlı davranır. Biz belediye olarak yerleşim yerleri olarak çelik evler ihalesini yaptık, 100 ailemizi bu yaz yerleştireceğiz.

Önceki dönemlerde gördük ki merkezi yönetimin CHP’li belediyelerin kredi onayları çok kolay olmadı. Bazı belediyelere yeterince kaynak aktarılmadı. Siz ne bekliyorsunuz?

Deprem bölgesi olduğumuz için inşallah pozitif ayrımcılık görürüz. Eğer yine CHP’li belediye diye kredi vermezlerse çok büyük hata olur. İktidarın seçimlerden gereken dersi çıkardığını umuyoruz. Siyasetin amacı hizmet yarışı olmalı. Bizim Elbistan Belediyesi’ni borçlandırma gibi bir niyetimiz yok, hizmet etmek için elimizden geleni yapacağız. Ama belli projelerde de iktidarın önümüzü açması gerekiyor.

AYRIŞTIRMAK DOĞRU DEĞİL

Elbistan’da nasıl bir belediyecilik yapacaksınız?

Elbistan halkının farklılıkları zenginliğidir. Siyasi olarak Elbistan’nın ayrıştırılmasını doğru bulmuyoruz. Biz hiçbir farklılık gözetmeksizin, siyasi kültürel, etnik, dini vs... Nerede hizmete ihtiyaç varsa oraya hizmet götüreceğiz. Adaletli davranacağız, burası bize oy vermedi deyip oralara hizmet götürmemezlik yapmayacağız. Şu mahalle bize yakın bu değil gibi asla bakmıyoruz. Elbistan’a adaleti huzuru getirmek en büyük projemiz.

CHP’nin sosyal belediyecilik anlayışı gereği burada halk evlerini açacağız. Düğün salonlarını halkımıza bedava açıyoruz. Kent lokantalarını, kent kreşlerini hayata geçiriyoruz.

3-4 YILA İHTİYAÇ VAR

Buradan göç eden insanlar var, Elbistan’a tekrar dönmeyi bekleyenler. Buranın toparlanması ne kadar zamanı alır?

Rezerv alanların, TOKİ konutlarının bitmesi rezerv alanı dışında kalan bölgelerin planlanması... En az 3-4 yıla ihtiyaç olabilir. Ama çarşı merkezi problemi çözüldükten sonra diğer problemleri çözmek daha kolay olabilir. Elbistan’da geç kalındı. Biz hem üzerimize düşeni yapıyoruz hem de iktidarı harekete geçirmek için çalışıyoruz.

Seçimlerden bu yana yaklaşık 2.5 ay geçti, gelir gider tablonuz nasıl, nasıl yeni kaynak yaratacaksınız?

Bu konuda maalesef muzdaribiz. İller Bankası’ndan gelen para belediyelerin en büyük geliridir. O da şu anda çalışan ücretlerine bile yetmiyor. Maalesef seçim öncesinde Elbistan Belediyesi’ne çok fazla işçi doldurulmuş.Belediyenin bir sürü işçisi var ama park, bahçe, temizlikte çalışan azlığı var. Demek ki çalışanlar iyi yönetilmemiş. Bir kısmını oraya kaydıracağız. Tekstil fabrikamızı tekrar aktif hale getirdik. İştiraklerimizi kâra geçiriyoruz. Sosyal tesislerimizi çeşitlendirdik. Maden paylarımız var. Taşınmazlarımızı işlevsel hale getiriyoruz. Kaynak yaratmak için çaba gösteriyoruz.

İŞYERLERİ YOK OLDU

Elbistan’da ilk aşamada kaç işyerine ihtiyaç var?

Elbistan’nın yıkılan yeri çarşı merkeziydi. Elbistan’daki işyerlerinin yüzde 75’i yok oldu. Biran önce işyerlerini ayağa kaldırmak lazım.

Elbistan’nın tekrar ayağa kalkması için ne kadar kaynak lazım?

Bunu hesaplamak çok güç. Her sokağın ayrı problemi var. Park problemi var. Bunun sadece Elbistan Belediyesi kaynaklarıyla çözülmesi mümkün değil. Burası büyükşehir kapsamında..

Elbistan’nın tüm problemlerini çözmeye çalışıyoruz. Elbistan için elini taşın altına koyan, taş üstüne taş koyan herkesle yol yürümeye hazırız. CHP kazandıktan sonra İngiltere’den Almanya’dan arayanlar oluyor yatırım yapalım diye. Elbistan’ı ayağa kaldırmak isteyen herkese yardımcı olacağız. Otel, fabrikalarla ilgili teklifler var. Herkesi buraya yatırıma devam ediyoruz ve onlara yardımcı olacağız.