'Erken seçim bekliyoruz' diyen Fatih Erbakan tarih verdi

15 Ocak 2022 Cumartesi, 07:54

Anadolu Buluşmaları kapsamında Düzce’ye gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gazetecilerle bir araya geldi. Erbakan konuşmasında, erken seçim beklediğini söyledi, tarih verdi.

"Ekonomik sıkıntılardan dolayı erken seçimin olması gündeme gelebilir. Halkta biriken enerji, gerçekten bıçağın kemiğe dayanmış olması, halkın tepkisi bir an önce sandığın gelmesine neden olabilir" diyen Erbakan, "İktidarın döviz bulma zorluğu ve çarkı çevirememesi yani 12 aylık sürede dış borç ödeyeceksin. 193 milyar dolar lazım. 12 ay içinde cari açığı kapatacaksın 60 milyar dolar lazım. Bu ne demektir. Her bir Allah’ın günü 1 milyar dolara yakın para 700-800 milyon dolar döviz bulması lazım. Bunu bulamıyor. Çin’le swap yapayım, Katar’la swap yapayım. Eşten, dosttan birkaç milyar dolar bulayım. Ama dönmüyor, dolayısıyla gerçekten sıkışmış durumdalar" ifadelerini kullandı.

Tüm bu sebeplerden dolayı bir "erken seçim" beklediğini dile getiren Erbakan, şunları söyledi:

"- Diğer husus da sayın Cumhurbaşkanının 3. kez aday olması. Seçimler zamanında olursa 2. kez aday oldunuz 3. kez aday olamazsınız tartışması çıkacak. Ama bir erken seçim olması halinde bu tartışmalardan kurtulmuş olacaklar. Bu nedenle bir erken seçim olma ihtimalini yüksek görüyoruz.

- 2022 yılı Ekim ya da Kasım ayında sandığın milletin önüne gelmesi ihtimali olabilir. İnşallah bir an evvel olsun. Çünkü biraz önce söylediğim gibi ekonomi alanında gidişat hiç iyi değil.

- Bir an önce zam, faiz, borç ekonomisinden bu devlet varlıklarının haraç, mezat satılmasından kurtulup, milli kaynak paketlerinden kaynak üretip, istihdam modelini uygulayacak bir iktidar modelinin bir milli görüş iktidarının gelmesi lazım. Bu milletin hayrına olacaktır demek istiyoruz."