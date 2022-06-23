Erken seçim tartışmaları sürüyor... Orhan Bursalı'dan 'seçim 6 ay ertelenebilir' yorumu

23 Haziran 2022 Perşembe, 12:24

Erken seçim tartışmaları gündemdeki yerini korurken, kulislerde AKP'de Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin 14 Mayıs’a alınmasının tartışıldığı ve bu tarihin AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da iletildiği konuşuluyor.

Gazetemiz yazarı Orhan Bursalı, Cumhuriyet TV'de yaptığı açıklamalarda, seçimin erken bir tarihe değil; ileri bir tarihe alınabileceğini söyledi.



Kasım'da seçim olursa AKP'nin kaybedeceğini aktaran Bursalı, erken seçimin "bir masal" olduğunu belirtti.

'MHP BUNA KARŞI ÇIKAR, BARAJI GEÇEMEZ'

"Erken seçimin olması için yeni kabul edilen seçim yasasının rafa kaldırılması lazım. Seçim erken olacaksa en erken Nisan'ın sonunda olabilir. MHP de buna karşı çıkar çünkü yüzde 7 barajını aşamayabilir. MHP ile AKP ortak listeyle seçime girebilir. Erken seçim zor bir karardır. Saray'ın lideri buna 'evet' der mi bilmiyoruz" ifadelerini kullanan Bursalı, ekonomik krizin bu sürece etki ettiğini belirtti.

'HAZİRAN SONRASINDA OLABİLİR'

Asgari ücrete büyük bir zamla birlikte seçime gitme denemesinin yapılabileceğini de söyleyen Bursalı, Erdoğan'ın "gerilim yaratma ustası" olduğunu ve seçimlerde bu özelliğini kullanabileceğini anlattı. Dış gerilimde Yunanistan'ın "iyi bir aday" olduğunu aktaran Bursalı, şunları söyledi:

"- Seçim Haziran sonrasında olabilir. Cumhurbaşkanı'nın anayasal yetkisini kullanarak seçimi 6 ay erteleyebileceğini düşünüyorum. Hakkını kullanır ve seçimi erteler. Erdoğan'ın durumu net görmesi lazım. Seçimden kaçmaya denk gelen bir karar olur bu. Karşımızda seçimi kaybetmek istemeyen bir insan var."