Erkol'un tutuklanmasına CHP Ankara İl Örgütünden tepki: 'Operasyonun asıl amacı Özgür Özel'in etkili muhalefetini sindirmek'

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş.'de usulsüzlük iddialarıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınmıştı. Erkol, bugün akşam saatlerinde tutuklandı. CHP Ankara İl Başkanlığı Erkol'un tutuklanmasına tepki gösterdi. Partililer il başkanlığı önünde bir araya geldi.

İl sekreteri Yüksel Işık burada basın açıklaması yaptı. Bu tutuklamanın hiçbir hukuki gerekçesinin olmadığını söyleyen Işık, "Bırakın Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanı gibi birini, herhangi birinin dahi, ifadesini almak için sabahın köründe haksız ve hukuksuz bir biçimde gözaltına almak kabul edilemez. Soruşturma açılmasından, ifadesinin alınmasından rahatsız değiliz. Rahatsızlığımız, incir çekirdeğini dahi doldurmayan bir konu nedeniyle adresi, yeri yurdu belli, kanıtları karartması olanaksız olan İl Başkanımızın, sabahın köründe apar topar gözaltına alınmasından ve dört gün boyunca gözaltında bekletildikten sonra tutuklanmış olmasınadır. Ortada bir suç olduğuna inanmıyoruz. Velev ki bir suç icat edilmiş, hukukun evrensel ilkeleri tutuksuz yargılanmayı esas alır. Suç yoktur, hukukun evrensel ilkeleri çiğnenmek; hukuk bir silah gibi kullanılarak, siyaset terbiye edilmek istenmektedir" dedi.

'OPERASYON BÖLGEDEKİ GELİŞMELERDEN BAĞIMSIZ DEĞİL'

Erkol'un uzun süre gözaltında tutulmuş olmasının da, tutuklanmış olmasının da, toplumun algısında Cumhuriyet Halk Partisine yönelik kuşku uyandırmayı amaçladığına dikkat çeken Işık, "Bu operasyonun asıl amacı, CHP Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in iktidara karşı yürüttüğü etkili muhalefeti sindirmektir. Hiç kuşkusuz, CHP’nin etkili muhalefetinin önemli kolonlarından biri de CHP Ankara İl örgütümüz ve örgütümüzün başkanı Ümit Erkol’dur. İl Başkanımıza yapılan operasyon, bölgemizdeki gelişmelerden bağımsız değildir. Cumhuriyet Halk Partisi, “Küresel hükümdar” konumundaki ABD’nin ve onun jandarmalığını yapan İsrail’in bölgedeki operasyonlarına karşı direniş hattını oluşturan en önemli güçtür. İl Başkanımız Ümit Erkol da, bu hattın en ön saflarında yer alan etkili bir aktör olduğunu kanıtlamış biridir" diye konuştu.

'TUTUKLANMASI KARARLILIĞIMIZI BİLEMİŞ DURUMDADIR'

ABD’nin İran’a yönelik operasyonlarını, ABD Ankara Büyükelçiliğinin önünde kalabalık bir katılımla protesto ettiklerini anımsatan Işık, "O protesto sırasında İl Başkanımız, çocukları katleden ABD ve İsrail’in barbarlığını kınamış ve İran’ın İranlıların olduğunu, hiçbir emperyalist gücün İran’a demokrasi getirme adı altında bölgemizde operasyon çekmesinin doğru olmadığının altını çizmişti.İl Başkanımız Dr. Ümit Erkol, bu toprakların mayasında bulunan yurtseverlik duygularına sahip; azim, kararlılık ve direnç kültüründen beslenerek, siyasetin ön saflarında yerini alan bir yol arkadaşımız olduğu için tutuklandı. Onun tutuklanması, azmimizi, kararlılığımızı daha da bilemiş durumdadır. Hep söylediğimiz üzere bir kez daha dile getirmek istiyoruz ki diz çökmeyeceğiz. Ülkemize, bölgemize ve dünyaya barışın egemen olması için mücadelemizi ısrarla, inatla ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Biliyoruz, onların amaçları, toplumu sindirip evlerine kapatmak ve kökü bu topraklarda beslenen dalları kırıp, işbirlikçilerin iktidarının ömrünü uzatmak" ifadelerini kullandı.

'BU İKTİDAR YÖNETEMİYOR'

Işık sözlerini şöyle tamamladı:

Bu iktidar yönetemiyor. Yönetemedikçe de her türlü baskı ve şiddet yöntemine başvuruyor. Bir uçtan diğer uca, Türkiye’nin aydınlık yüzlerine yönelik operasyonların tek amacı var. Türkiye’yi teslim almak…Teslim olmayacağız. Çünkü bu topraklara ekilen yurtseverlik tohumu, azim, kararlılık ve direnç kültüründen besleniyor. Biz o kültürü, o mücadeleyi, o geleneği Mustafa Kemal’den aldık ve sonsuza kadar taşıyacağız. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, gerçek bir devlet ancak adil, tarafsız ve bağımsız yargı üzerine kurulabilir. Cumhuriyet Halk Partisi, savaş koşullarında, cephelerde kurulmuş bir partidir. Biz o partinin neferleriyiz, boyun eğmeyiz, teslim olmayız.Nazım Hikmet’in dile getirdiği üzere, “akarsu gibi umutlu/ ve buğday tanesi gibi cesuruz.” Hiç kuşkunuz olmasın: direneceğiz ve kazanacağız."