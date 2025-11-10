Erol Eğrek cinayetinde ikinci duruşma: Ailesi şikayetini geri çekti!

İstanbul'da, tazminatını almak için Çalık Holding’in Şişli’deki binasına giden eski çalışan Erol Eğrek, şirkette görev yapan yaklaşık 10 kişi tarafından darbedilmişti.

Eğrek, ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Kameralara yansıyan görüntüler, kamuoyunda geniş tepki uyandırmıştı.

Eğrek’in ailesi ilk duruşmada katılma talebinde bulunmuş ve sanıklardan şikayetçi olmuştu.

SAVCI CEZALANDIRILMALARINI TALEP ETMİŞTİ

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 27 Ekim’de görülen duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Savcı; sanık Osman G.’nin beraatini, diğer sanıkların “taksirle ölüme sebep olma” suçundan cezalandırılmasını ve tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamını talep etmişti.

Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı bugüne ertelemişti.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLMAKTAN VAZGEÇTİ

Katılma talebi kabul edilen Eğrek’in ailesi, mahkemeye şikayetinden vazgeçme dilekçisi sundu. Ailenin, “dosyadaki kamera kaydına ilişkin raporlar, sanıkların duruşmadaki hal ve tavırları ve daha fazla mağduriyet yaşamamak için” şikayetten vazgeçtiği öğrenildi.

TUTUKLU SANIKLARIN TAHLİYESİ İSTENDİ

Bugün görülen duruşmaya ailenin verdiği dilekçe ile başlandı. Savcı ilk duruşmadaki mütalaasını değiştirerek, tutuklu sanıkların tahliyesini istedi.

İlk duruşmaya müşteki olarak katılan aile üyeleri, bu duruşmada yer almadı.

Duruşma, sanıkların ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı yaptıkları savunmasıyla devam etti. Avukatların talebi, sanıkların tahliye edilmesi yönünde oldu.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme heyeti, verdiği aradan sonra kararını açıkladı. Sanık Osman G.’nin beraatine karar veren mahkeme, diğer 6 sanığa “taksirle ölüme neden olma” suçuyla 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Heyet ayrıca hükmün geri bırakılmasına, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin kaldırılmasına ve tahliyesine, tutuksuz sanıkların da adli kontrollerinin kaldırılmasına karar verdi.

TUTUKLU SANIK KALMADI

Tutuklu sanıkların hükümle tahliye edilmesiyle davada tutuklu kimse kalmadı.