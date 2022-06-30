Erol Evcil yeniden sahnede: Borca rağmen özel jetiyle geziyormuş

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Kamuyu 25 milyar zarara uğratan suç örgütlerine düzenlenen operasyonda yakalanan Erol Evcil'in evindeki kasadan servet çıktı.

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2022 Perşembe, 10:45

İskenderun'da kaldığı rezidansın yangın merdiveninden kaçmaya çalışırken gözaltına alınan Erol Evcil'in, liderliğini yaptığı suç örgütünün zor durumdaki fabrikaları hedef aldığı tespit edildi.

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