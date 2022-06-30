Erol Evcil yeniden sahnede: Borca rağmen özel jetiyle geziyormuş
Kamuyu 25 milyar zarara uğratan suç örgütlerine düzenlenen operasyonda yakalanan Erol Evcil'in evindeki kasadan servet çıktı.
İskenderun'da kaldığı rezidansın yangın merdiveninden kaçmaya çalışırken gözaltına alınan Erol Evcil'in, liderliğini yaptığı suç örgütünün zor durumdaki fabrikaları hedef aldığı tespit edildi.
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