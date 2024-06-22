Ersan Şen yine 'şartlar' dedi: Yavuz Ağıralioğlu ile parti mi kuruyor?
Avukat Ersan Şen, 'Yavuz Ağuralioğlu ile parti girişiminiz var mı?' sorusunu yanıtladı. Şen, "Daha önce konuştuk" ifadelerini kullandı. Şen ayrıca davet gelmesi halinde 'şartlarda' konuşacağını ifade etti.
Daha önce 'Eylem Tok'un davasını alır mısınız?' sorusunu yanıtlayan ve 'Şartlarda anlaşırsak olur' ifadelerini kullanması ile tepki çeken Avukat Ersan Şen bu sefer de Yavuz Ağıralioğlu ile parti kurma girişimi hakkında aynı ifadeleri kullandı.
Eski İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun bir süredir parti kuracağı konuşuluyordu. Ağıralioğlu en son partisini sonbahar aylarında kuracağını ifade etmişti.
"ŞARTLARDA KONUŞURUZ"
Avukat Ersan Şen tv100 kanalında katıldığı programda sunucu Gürkan Hacır'ın sorularını yanıtladı. Hacır Şen'e, "Yavuz Ağıralioğlu'yla parti girişiminiz var mı?" diye sordu. Şen ise, "Yok. Daha önce konuştuk ama şu anda öyle bir durum yok. Kendisinin siyasi eğilim yoklaması yapacağını parti kurma hedefinin olduğunu, daha sonra biz bunu ciddiyete çevirecek herhangi bir görüşme yapmadık" dediç
Ardından Hacır, 'Yeniden bir davet olursa düşünüyor musunuz?' diye sordu. Şen ise "Bakarız konuşuruz şartlara" yanıtını verdi.
'AĞIRALİOĞLU İLE KONUŞTUK AMA YENİ DAVET OLURSA BAKARIZ'— TV100 (@tv100) June 22, 2024
???@gurkanhacir: Yavuz Ağıralioğlu’yla parti girişiminiz var mı?
???@ProfDrErsanSen: Yok. Daha önce konuştuk ama şu anda öyle bir durum yok. Kendisinin siyasi eğilim yoklaması yapacağını parti kurma hedefinin olduğunu, daha… pic.twitter.com/0wMH652mbo
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