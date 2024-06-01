Ersan Şen, depremde yakınlarını kaybedenler tarafından yuhalandı
6 Şubat depremlerinde 51 kişinin yaşamını yitirdiği Furkan Apartmanı davasında müvekkilleri için tutuklanmama garantisi isteyen avukat Ersan Şen'e depremde hayatını kaybedenlerin yakınları tepki gösterdi.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Furkan Apartmanı'nda 51 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 6 sanığın yargılandığı dava sonrası gergin anlar yaşandı.
Firari sanık Hasan Hüseyin Sever'in avukatı Ersan Şen, depremde hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından yuhalandı.
Şen, dava sürecinde Furkan Apartmanı'nın yıkılmasından sorumlu tutulan sanıkların avukatlığını üstlenmişti.
Ersan Şen, firari müvekkiline tutuklanmama garantisi verilmesini talep etmişti.
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