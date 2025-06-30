Ertelenen kurultay davası sonrası Özgür Çelik'ten dikkat çeken çıkış: O iddiaya 'evet' derlerse, yarın CHP'den istifa edeceğim!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, parti genel merkezinde basın mensuplarının sorunları üzerine, CHP’nin kurultay sürecine ilişkin açılan davanın 8 Eylül'e ertelenmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"CHP 102 YIL SONRA BİRİNCİ PARTİ OLMUŞTUR"

Mahkemenin, reddedilmesi gereken bir davayı 8 Eylül'e ertelediğini belirten Çelik, "CHP'nin genel merkezinde baba ocağımızdayız. CHP, Türkiye'nin kurucu partisi ve bu toprakları demokrasiyle tanıştırmış bir siyasi partidir. 102 yıl önce kurulduğunda, dünyanın mazlum halklarına umut olmuş bir siyasi parti CHP. 102 yıl önce dünya emperyalist saldırganlık altındayken, dünyanın yoksul halklarına umut olmuş bir parti CHP. 102 yıl sonra bugün yine CHP yapılan son seçimlerde Türkiye'nin birinci partisi olmuştur" diye konuştu.

"SAYIN ÖZGÜR ÖZEL'İN YANINDAYIZ"

CHP'nin bütün anketlerde son bir yıldır, AK Parti'nin önünde çıktığını ifade eden Özgür Çelik, şöyle devam etti:

"Böyle bir dönemde, bu koşullarda Cumhuriyet'in son kalesi olan CHP, 360 derecelik bir saldırı altındadır. Nedir bu 360 derecelik saldırı? Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu Silivri zindanında. Belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, parti meclis üyemiz, yol arkadaşlarımız Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, cezaevlerinde tutuklu vaziyetteler. Aynı zamanda CHP'nin kurumsal kimliği bir saldırı altında. İşte CHP'nin kurultayına açılan soruşturmalar, davalar... CHP Genel Başkanı'na yapılan saldırılar, amaçlarını biliyoruz. Bugün Cumhuriyet'in kurumlarını çökerten Ankara'nın azınlık iktidarı, Türkiye'nin 2'inci partisi olan azınlık iktidarı, tükenmiş iktidarını sürdürme çabası içerisinde. Yani muhalefetsiz bir Türkiye istiyorlar. Sandığın sembolik olduğu bir Türkiye istiyorlar. Bu yüzden de CHP’siz bir Türkiye istiyorlar. İşte tam bu amaçla CHP'nin kurumsal kimliğine, cumhurbaşkanı adayına ve CHP içerisindeki yol arkadaşlarımıza saldırıyorlar.

Burası CHP'nin genel merkezi şunu ifade etmek isterim, bugün veya geçmişte partide hangi konumda görev yapmış olursa olsun ister genel başkanlık, ister il başkanlığı, ister sandık görevlisi, ister partinin sıradan bir üyesi, ister sade vatandaş. Bugün bu saldırılara karşı hepimize düşen tek bir görev var: Birlik beraberlik içerisinde partimizi böldürmeyeceğiz. Birlik beraberlik içerisinde, Türkiye'nin demokrasi mücadelesini vereceğiz. Birlik beraberlik içerisinde Türkiye'de CHP'ye ve tüm muhalefete yapılan bu kuşatmayı hep birlikte yırtıp atacağız. CHP'nin 38’inci Olağan Kurultay iradesinin yanındayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekleştirilmiş. 21’inci Olağanüstü Kurultay iradesinin yanındayız. CHP Genel Başkanı Türkiye'nin birinci partisi Sayın Özgür Özel'in yanındayız. Cumhuriyetimizi koruyacağız. CHP'yi savunacağız. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın demokrasi diyorum."

"ŞAİBE ARAYANLAR, LEKE ARAYANLAR AK PARTİ'NİN KURULTAYLARINA BAKABİLİRLER"

Bir gazetecinin, duruşmada hakimin, kararını açıkladıktan sonra avukatlarla konuşması sırasında, 'Menfaat temini nedeniyle irade fesadı olmuş mu, olmamış mı buna bakacağız?' ifadelerini kullandığını belirtmesi üzerine Çelik, şunları kaydetti:

"Hukukçularımız ve avukatlarımız şu anda adliyedeler ve erteleme kararını bize bildirdiler. Tekrar ediyorum. Reddedilmesi gereken bir davayı mahkeme 8 Eylül'e ertelemiştir. Dolayısıyla hukukçularımız bundan sonraki süreci de takip ediyorlar. Şimdi hukuksal terimleri detaylı incelediğiniz zaman, siyasette işte menfaat temini var mı yok mu? Ya da işte irade sakatlanmış mı, sakatlanmamış mı? Şunu ifade etmek isterim: CHP’nin 38’inci Oağan Kurultay’ı anamızın ak sütü gibi pırıl pırıl bir kurultaydır. Ben bu partide 6 sene ilçe başkanlığı yaptım. Bir buçuk senedir il başkanlığı görevi yürütüyorum. Ondan önce yöneticiliklerim var. Sandık görevlisiydim ben bu partinin ve 43 yaşındayım. 18 yaşından beri partinin kongrelerini ve kurultaylarını takip eden birisiyim. Mahalle kongrelerinden kurultayına kadar, şaibe arayanlar, leke arayanlar, AK Parti'nin kongrelerine ve kurultaylarına bakabilirler. Şaibe arayanlar, leke arayanlar AK Parti'nin kongrelerine ve kurultaylarına bakabilirler. AK Parti'nin kongrelerinde çok çeşitli hediyeler dağıtılıyor. Bilmem neler yapılıyor..."

"PENDİK'TE KİPTAŞ 100 DAİRE DAĞITMIŞ İDDİASINA VATANDAŞ EVET DERSE YARIN CHP'DEN İSTİFA EDECEĞİM"

"İstanbul'da 100 daire dağıtılmış, İstanbul'da Pendik'te KİPTAŞ 100 daire dağıtmış" şeklinde yalan ve iftira üzerinden bir süreç yürütüldüğünü söyleyen Özgür Çelik, "Gidelim, İstanbul'da dairenin kapısını göstersinler çalalım, ‘Size kurultayda bir daire verildi mi’ diye soralım. ‘Evet’ derse vatandaş ben yarın CHP'den istifa edeceğim. İstanbul İl Başkanlığı'ndan da partiden de istifa edeceğim" diye konuştu.

Kurultay davası için Ankara geldiğinde savcının kendisine, "Kurultay zamanı, Bursa İl Başkanı, Ankara'da bir otelde toplantı odasına sizin yanınıza girdiğinde suratı asıkmış, çıktığında yüzü gülüyormuş" dediğini aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"Ben bunun için İstanbul'dan kalktım, Ankara'ya geldim ve ifade verdim. Bu kadar komiktir aslında bu mesele. Dolayısıyla amaç nedir? Amaç, Türkiye'de siyasallaşmış bir yargı var. Demokles’in kılıcı gibi tepemizde; davaları, duruşmaları bir biçimiyle tutup, CHP kendi gündemine hapsolsun, Türkiye'nin sorunlarını, meselelerini konuşmasın, dış politikada 20 yılı aşkın zamandır yapılan inanılmaz hataları konuşmasın. Bu iktidarın hatalı dış politikaları yüzünden geldi İsrail, Suriye'nin kapı komşusu oldu. Türkiye bir ekonomik yıkımın içerisinde. Türkiye aynı anda bir çoklu kriz ortamında hem bir adalet krizine hem bir güvenlik krizinde. Aynı anda yaşıyoruz. Siyasallaştırdıkları yargıyla Türkiye’nin gerçek gündemi yerine CHP’yi içeriye hapsetmeye çalışıyorlar. Bu oyuna gelmeyeceğiz. Oyunlarını biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisidir ve emin adımlarla iktidara yürüyoruz."

"İSTANBUL'A DÖNÜP GENEL BAŞKAN'IMIZLA BİR ARADA OLACAĞIZ"

Özgür Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile duruşma sonrası görüşüp görüşmediğinin sorulması üzerine Çelik, "Genel Başkanımız İstanbul'da zaten şu anda. Sayın Genel Başkanımız süreci İstanbul'dan takip ediyor. Ben şimdi uçaktan indim ve Genel Merkez'e geldim. İl başkanları toplantımızı gerçekleştireceğiz. Sonra İstanbul'a dönüp genel başkanımızla bir arada olacağız" diye konuştu.

"8 Eylül tarihi kasıtlı seçilmiş bir tarih mi?" sorusuna ise Çelik, "Yani planlı bir tarih mi, bunu bilemiyorum. Bilmediğim bir konuda yorum yapmak istemem" dedi.