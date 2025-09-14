Ertuğrul Gazi anmasında gerginlik: Sözlü atışma yumruklu kavgaya dönüştü

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin adına bu yıl 744'üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerinin üçüncü ve son günü başladı.

Son günkü programa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Milletvekili Halil Eldemir ve çok sayıda davetli katıldı.

ÖNCE ATIŞMA SONRA YUMRUKLU KAVGA

Bakan Yerlikaya'nın Ertuğrul Gazi Türbesi ziyaretinde girişte iki grup arasında sözlü atışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüştü. AKP Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım grupları sakinleştirmeye çalıştı.

Burada olayların yatışmasının ardından Bakan Yerlikaya'nın tören alanında halkı selamlamaları esnasında başka bir iki grup arasında yine kavga çıktı. Yumruklu kavgada bir kişi burnunda yaralandı. Gruplar ile emniyet mensupları da tartışma yaşadı.