Erzincan 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Erzincan'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Erzincan'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 12:53
Erzincan 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Erzincan'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Erzincan Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 9 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Erzincan'da Bekir Aksun seçildi.

ERZİNCAN 2019 YEREL SEÇİM SEÇIM SONUÇLARI

MHP

Göz Atın
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Bekir Aksun

32.036 %42,36

AKP

Cemalettin Başsoy

24.959 %33,00

CHP

İsmail Taş

17.457 %23,08

SAADET

739 %0,98

BBP

Aşkın Kirik

276 %0,36

TKP

52 %0,07

DSP

42 %0,06

BTP

38 %0,05

VATAN

27 %0,04


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