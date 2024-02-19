Erzincan 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Erzincan'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Erzincan'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Erzincan Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ve 9 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Erzincan'da Bekir Aksun seçildi.
ERZİNCAN 2019 YEREL SEÇİM SEÇIM SONUÇLARI
MHP
Göz Atın
Bekir Aksun
32.036 %42,36
AKP
Cemalettin Başsoy
24.959 %33,00
CHP
İsmail Taş
17.457 %23,08
SAADET
739 %0,98
BBP
Aşkın Kirik
276 %0,36
TKP
52 %0,07
DSP
42 %0,06
BTP
38 %0,05
VATAN
27 %0,04
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