Manisa 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Manisa'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?

2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Manisa'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 12:51
Manisa 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Manisa'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
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31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde  Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 17 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Manisa'de Cengiz Ergün Belediye Başkanı seçildi.

31 MART 2019 MANİSA'DA AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?

MHP

Göz Atın
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Cengiz Ergün

460.692 %52,77

İYİ PARTİ

Orkun Şıktaşlı

332.210 %38,05

HDP

37.915 %4,34

DP

12.119 %1,39

SAADET

10.098 %1,16

DSP

6.625 %0,76

BTP

4.290 %0,49

VATAN

3.858 %0,44

TKP

2.890 %0,33

BĞMSZ

Ergün Karaoğlu

2.324 %0,27


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