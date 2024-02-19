Manisa 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Manisa'da AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Manisa'da AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 17 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Manisa'de Cengiz Ergün Belediye Başkanı seçildi.
31 MART 2019 MANİSA'DA AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?
MHP
Göz Atın
Cengiz Ergün
460.692 %52,77
İYİ PARTİ
Orkun Şıktaşlı
332.210 %38,05
HDP
37.915 %4,34
DP
12.119 %1,39
SAADET
10.098 %1,16
DSP
6.625 %0,76
BTP
4.290 %0,49
VATAN
3.858 %0,44
TKP
2.890 %0,33
BĞMSZ
Ergün Karaoğlu
2.324 %0,27
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