Kars 2019 Yerel Seçim Seçim Sonuçları: 31 Mart 2019 Kars'ta AKP, CHP, İYİP, MHP, HDP ne kadar oy aldı?
2019 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2019 tarihinde yapılmış ve seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlendi. Peki, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kars'ta AKP, CHP, HDP, İYİP, MHP ne kadar oy aldı?
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kars Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve 8 ilçenin belediye başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Kars'ta Ayhan Bilgen Belediye Başkanı seçildi.
31 MART 2019 KARS'TA AKP, CHP NE KADAR OY ALDI?
HDP
Göz Atın
Ayhan Bilgen
12.192 %29,58
MHP
Çetin Nazik
10.954 %26,57
CHP
Taner Toraman
9.128 %22,14
DSP
Naif Alibeyoğlu
7.613 %18,47
İYİ PARTİ
Settar Kaya
920 %2,23
SAADET
221 %0,54
VATAN
121 %0,29
TKP
38 %0,09
BTP
37 %0,09
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