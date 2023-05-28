Erzincan Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Erzincan'da ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 21:37

Güncelleme: 28.05.2023 - 21:37

Erzincan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS ERZİNCAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Erzincan'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 100.0'ü açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA ERZİNCAN'DA NE KADAR OY ALDI?

Erzincan'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 37.95 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA ERZİNCAN'DA NE KADAR OY ALDI?

Erzincan'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 62.05 aldı.

14 MAYIS ERZİNCAN SEÇİM SONUÇLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ERZİNCAN'DA NE KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan Erzincan'da yüzde 59.30 oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU ERZİNCAN'DA NE KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu Erzincan'da yüzde 35.69 oy aldı.

SİNAN OĞAN ERZİNCAN'DA NE KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan Erzincan'da yüzde 4.83 oy aldı.