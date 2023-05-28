2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Erzurum Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Erzurum'da ne kadar oy aldı?

28 Mayıs 2023, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı belli oluyor. Türkiye'nin kaderini belirleyecek olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıkların açılmaya başlamayasıyla Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları belli olmaya başladı. Cumhurbaşkanı adayları ikinci turda Erzurum'da ne kadar oy aldı? Erdoğan 28 Mayıs'ta Erzurum'da ne kadar oy aldı? Kılıçdaroğlu Erzurum'da kaç oy aldı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2023 - 21:40
Erzurum Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Erzurum'da ne kadar oy aldı?
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Erzurum'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.  

28 MAYIS ERZURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Erzurum'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 100.0'ü açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA ERZURUM'DA NE KADAR OY ALDI?

Erzurum'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 26.44 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN  İKİNCİ TURDA ERZURUM'DA NE KADAR OY ALDI?

Erzurum'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 73.56 aldı.

14 MAYIS ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ERZURUM'DA NE KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da yüzde 68.62 oranla oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU ERZURUM'DA NE KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum'da yüzde 24.54 oranla oy aldı.

SİNAN OĞAN ERZURUM'DA NE KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan, Erzurum'da yüzde 6.56 oranla oy aldı.

 


Erzurum 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı Seçim 2023 2023 seçimleri

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