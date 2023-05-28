Erzurum Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. tur sonuçları! 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Erzurum'da ne kadar oy aldı?

Yayınlanma: 28.05.2023 - 21:40

Güncelleme: 28.05.2023 - 21:40

Erzurum'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda oy kullanan yurttaşlar 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını merak ediyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda aldıkları oy oranları açıklanmaya başladı. Cumhurbaşkanı seçimleri için verilen oylarda hangi adayın ne kadar oy aldığı merak ediliyor.

28 MAYIS ERZURUM CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

Erzurum'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda sandıkların yüzde 100.0'ü açıldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU İKİNCİ TURDA ERZURUM'DA NE KADAR OY ALDI?

Erzurum'da Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 26.44 oy aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN İKİNCİ TURDA ERZURUM'DA NE KADAR OY ALDI?

Erzurum'da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 73.56 aldı.

14 MAYIS ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ERZURUM'DA NE KADAR OY ALDI?

Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da yüzde 68.62 oranla oy aldı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU ERZURUM'DA NE KADAR OY ALDI?

Kemal Kılıçdaroğlu, Erzurum'da yüzde 24.54 oranla oy aldı.

SİNAN OĞAN ERZURUM'DA NE KADAR OY ALDI?

Sinan Oğan, Erzurum'da yüzde 6.56 oranla oy aldı.