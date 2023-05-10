2018 seçimlerinde Erzurum'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Erzurum'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Erzurum seçim sonuçları

Yayınlanma: 10.05.2023 - 10:29

Güncelleme: 10.05.2023 - 12:08

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...

2018 SEÇİMLERİNDE ERZURUM'DA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 238.941

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 80.780

HÜR DAVA PARTİSİ - 849

VATAN PARTİSİ - 715

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 52.151

CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 19.280

SAADET PARTİSİ - 7.689

İYİ PARTİ - 35.504

BAĞIMSIZLAR - 0

2018 SEÇİMLERİ ERZURUM'DA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 4

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 1

İYİ PARTİ - 1

2018 ERZURUM MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ

RECEP AKDAĞ - AKP

ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU - AKP

SELAMİ ALTINOK - AKP

İBRAHİM AYDEMİR - AKP

KAMİL AYDIN - MHP

MUHAMMET NACİ CİNİSLİ - İYİ PARTİ