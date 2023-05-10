2018 seçimlerinde Erzurum'dan kaç milletvekili çıktı? 2018'de AKP, CHP, MHP, İYİ Parti Erzurum'dan kaç milletvekili çıkarttı? 24 Haziran 2018 Erzurum seçim sonuçları
2018 Türkiye genel seçimleri 24 Haziran 2018'de gerçekleşti. Bu seçimlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27. dönemi 600 yeni üyesi belirlendi. 56.322.632 seçmenin 49.664.165'i oy kullandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde seçime katılma oranı yüzde 88,18 oldu. İşte, 24 Haziran 2018 Erzurum seçim sonuçları...
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleşti. Seçime katılan partilerin hangi illerde ne kadar oy aldığı, ne kadar millet vekili çıkardığı ve milletvekillerinin kimler olduğu merak ediliyor. İşte, 24 Haziran 2018 seçim sonuçları...
2018 SEÇİMLERİNDE ERZURUM'DA PARTİLER NE KADAR OY ALDI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 238.941
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 80.780
HÜR DAVA PARTİSİ - 849
VATAN PARTİSİ - 715
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ - 52.151
CUMHURİYET HALK PARTİSİ - 19.280
SAADET PARTİSİ - 7.689
İYİ PARTİ - 35.504
BAĞIMSIZLAR - 0
2018 SEÇİMLERİ ERZURUM'DA HANGİ PARTİ NE KADAR MİLLETVEKİLİ ÇIKARTTI?
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ - 4
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ - 1
İYİ PARTİ - 1
2018 ERZURUM MİLLETVEKİLLERİ VE PARTİLERİ
RECEP AKDAĞ - AKP
ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU - AKP
SELAMİ ALTINOK - AKP
İBRAHİM AYDEMİR - AKP
KAMİL AYDIN - MHP
MUHAMMET NACİ CİNİSLİ - İYİ PARTİ
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- 3 seçim kulisi
- Erdoğan'dan Sinan Oğan'a telefon
- 'Süleyman Soylu suç örgütünü savcılığa şikâyet ediyoruz'
- 'Millet'in gündemi seçim güvenliği!
- Soylu YSK'yi çiğnedi
- Görevdeki komutandan 'anayasaya' bağlılık konuşması
- Kılıçdaroğlu'ndan kaset ve şantaj açıklaması!
- Hande Fırat için harekete geçildi
- 'Seçim gecesi mesajına' Turkcell'den açıklama
- İnce'den ilk paylaşım!