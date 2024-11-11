Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında yeni soruşturma

Yayınlanma: 11.11.2024 - 12:26

Güncelleme: 11.11.2024 - 12:40

Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında, "terörizmin finansmanı" iddiasıyla yeni soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, Özer'in 'belediye başkanı olduktan sonraki süreçte belediyeye ait para kaynaklarının terör örgütüne aktarıldığı' iddiasının incelenmesi için İçişleri Bakanlığı'ndan iki müfettiş görevlendirildi.

30 Ekim'de tutuklanan ve yerine kayyum atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında 'terörizmin finansmanı' suçu öne sürülerek yeni soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Özer hakkındaki 'silahlı terör örgütüne üye olmak' iddiasıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.

BAKANLIK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Ahmet Özer hakkında başlatılan yeni soruşturmada, 'belediye başkanı olduktan sonraki süreçte belediyeye ait para kaynaklarının terör örgütüne aktarılıdığı' iddiasının incelenmesi için İçişleri Bakanlığı tarafından iki müfettiş görevlendirildi.