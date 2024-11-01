Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna itiraz edilecek

Yayınlanma: 01.11.2024 - 16:14

Güncelleme: 01.11.2024 - 16:25

İstanbul Esenyurt’ta, CHP’den Belediye Başkanı seçilen Prof. Dr. Ahmet Özer, dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, "PKK/KCK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında" tutuklanarak, yerine kayyım atanmıştı.

Edinilen bilgiye göre; Özer'in avukatları tutukluluk haline itiraz etmek için dilekçe hazırlıyor.

ESENYURT'TA İLK MESAJI OKUNMUŞTU

Dün Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'ndaki kayyuma karşı miting düzenlenmiş, mitingde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşmuştu.

Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, Silivri Cezaevi'nden ilk mesajını CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'ndan okumuştu.

Özgür Özel, şunları dile getirmişti:

"DAHA GÜÇLÜ ÇIKACAĞIM"

Elimde bir not var. Not. Avukatları tarafından evladına, evladı tarafından il başkanımız eliyle 5 dakika önce bana ulaştırıldı. Bakın, Silivri 9 nolu cezaevinden Profesör Doktor Ahmet Özer'ın, Ahmet Özer'in halkımıza selamlarıyla ilk mesajı şu şekildedir: