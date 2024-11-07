Esenyurt Belediyesi'nde hareketli anlar: CHP'lilerle güvenlik görevlileri arasında arbede

Yayınlanma: 07.11.2024 - 13:05

Güncelleme: 07.11.2024 - 13:05

31 Mart seçimlerinde seçmenlerin yüzde 49 oyunu alarak başkan seçilen Prof. Dr. Ahmet Özer, geçen çarşamba gece yarısı tutuklanıp, yerine kayyum atanmıştı.

Gözaltı, tutuklama ve kayyum atama işlemlerine karşı tepkiler devam ederken CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek, Suat Özçağdaş, Aylin Nazlıaka ve Sevgi Kılıç, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek'in de aralarında bulunduğu CHP heyeti bu sabah Esenyurt Belediyesi önüne geldi.

Zeybek, Özçağdaş ve diğer CHP yöneticileri, seçilmiş 28 belediye meclis üyesinin görevlerini yapabilmeleri için içeriye girmeleri gerektiğini belirterek barikatı geçmek istedi. Ancak görevliler kendilerine verilen emrin geçişe izin verilmemesi yönünde olduğunu belirtti.

Bunun üzerine emrin yazılı mı sözlü mü olduğunu soran CHP heyeti, yazılı ise kendilerine emrin gösterilmesini istedi. Ancak görevliler ne emri gösterdi ne de geçişe izin verdi.

Bu sırada arbede yaşanırken "Direne direne kazanacağız", "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları atıldı.