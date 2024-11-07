Esenyurt Belediyesi'nde hareketli anlar: CHP'lilerle güvenlik görevlileri arasında arbede
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanıp yerine kayyum atanmasının ardından CHP'li seçilmiş meclis üyeleri bu sabah da belediyeye girerek görevlerini yapmak istedi. 28 belediye meclis üyesine CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek, Suat Özçağdaş, Aylin Nazlıaka, ve Sevgi Kılıç, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek'in de aralarında bulunduğu CHP heyeti destek verdi. Meclis üyeleri içeri alınmayınca arbede yaşandı.
31 Mart seçimlerinde seçmenlerin yüzde 49 oyunu alarak başkan seçilen Prof. Dr. Ahmet Özer, geçen çarşamba gece yarısı tutuklanıp, yerine kayyum atanmıştı.
Gözaltı, tutuklama ve kayyum atama işlemlerine karşı tepkiler devam ederken CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek, Suat Özçağdaş, Aylin Nazlıaka ve Sevgi Kılıç, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek'in de aralarında bulunduğu CHP heyeti bu sabah Esenyurt Belediyesi önüne geldi.
Zeybek, Özçağdaş ve diğer CHP yöneticileri, seçilmiş 28 belediye meclis üyesinin görevlerini yapabilmeleri için içeriye girmeleri gerektiğini belirterek barikatı geçmek istedi. Ancak görevliler kendilerine verilen emrin geçişe izin verilmemesi yönünde olduğunu belirtti.
Bunun üzerine emrin yazılı mı sözlü mü olduğunu soran CHP heyeti, yazılı ise kendilerine emrin gösterilmesini istedi. Ancak görevliler ne emri gösterdi ne de geçişe izin verdi.
Bu sırada arbede yaşanırken "Direne direne kazanacağız", "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları atıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çok konuşulacak 'Berat Albayrak' iddiası
- Birinci girdiği mülakatta elendi: İntihar etti!
- 'Dilruba'dan Özgür Özel'e yanıt: 'Yuh, yalana gel'
- Belediyelerden hastane adımı
- Narin davasında kan donduran ifadeler ortaya çıktı!
- Nurseli İdiz aylık kazancını açıkladı!
- Kelepçeli burjuvanın duyulmayan çığlığı
- Özgür Özel'den canlı yayında kayyum tepkisi!
- 'Bunu yapmayacaksanız çekin gidin'
- ‘Yediniz, içtiniz, geldiniz’