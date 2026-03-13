Esenyurt kayyımı Ahmet Özer'in maaşını da ödemiyormuş! Davada karar çıktı: Faiziyle ödeyecek

Tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 11 Kasım 2025'te tahliye edildi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Özer görevinden uzaklaştırıldı ve yerine kayyım olarak Can Aksoy atandı.

Özer’e görevden uzaklaştırılsa bile, belediye başkanlığı maaşının 3’te 2’sinin yatırılması zorunluyken, Esenyurt’a atanan kayyımın bu maaşı ödemediği ortaya çıktı.

Ahmet Özer'in avukatları, bu konuya ilişkin açtıkları davayı kazandıklarını duyurdu.

Davanın karar metninde şu ifadelere yer verildi:

“Dava konusu davacının görevden uzaklaştırılma kararının devam ettiği 2025 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında açıkta geçen süreler için ödenmeyen aylığının 2/3'lük kısmının ödenmemesi işleminin iptaline, davacının yoksun kaldığı özlük ve parasal hak talebinin kabulüne, Davalı idarece davacının yoksun kaldığı parasal haklarının her bir ödemeye ilişkin olarak tahakkuk tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idarelerce davacıya ödenmesine... Kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere, 12/02/2026 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”