Esenyurt kayyumu Can Aksoy 10 Kasım töreninde yuhalandı
Esenyurt’ta düzenlenen 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ü anma törenine katılan kayyum Can Aksoy, tören alanında yurttaşlar tarafından yuhalanarak protesto edildi.
Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 86'ıncı yıldönümü nedeniyle İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen resmi anma törenine yurttaşların kayyumn protestosu damga vurdu.
İlçede düzenlenen anma törenine katılan kayyum Can Aksoy, tören alanında bulunan yurttaşlar tarafından protesto edildi.
Aksoy'un isminin 'Esenyurt Belediye Başkanı' olarak anons edilmesinin ardından alandakiler yuhalamaya başladı. Yurttaşlar, tepkilerini Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!" sözünü hatırlatarak dile getirdi.
Can Aksoy ise protestoları duymazdan gelerek törende yerini aldı ve saygı duruşunun ardından çelenk koyma işlemini tamamladı.
Etiketler: #Esenyurt #can aksoy #kayyum #mustafa kemal atatürk
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