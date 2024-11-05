CHP’liler Esenyurt Belediyesi’ne alınmadı: Özgür Çelik’ten ‘mülteci’ göndermesi

Yayınlanma: 05.11.2024 - 12:17

Güncelleme: 05.11.2024 - 12:17

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ve seçilmiş CHP'li belediye meclis üyelerinin de aralarında bulunduğu CHP heyeti bu sabah Esenyurt Belediyesi önündeydi.

Belediyeye girmek isteyen üyeler dün olduğu gibi bugün de içeri alınmadı. AKP'li üyelerin içeri girmesine izin verildiğini hatırlatarak duruma tepki gösteren üyeler, "Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek" diye slogan attı.

"MÜLTECİ BELGESİ GÖSTERSELERDİ GEÇERLERDİ"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de "Seçilmiş meclis üyesini neden içeri almıyorsunuz" diye tepki gösterirken, polis barikatının önünde bekleyen meclis üyeleri topluca meclis üyesi olduklarına dair kimliği gösterdi.

"Hukuk devletini ne hale getirdiğiniz" diye tepki gösteren üyeler, "Kayyum gidecek biz kalacağız" "Hak, hukuk, adalet" "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları attı. CHP İstanbul İl başkanı Özgür Çelik de "Geçici statüde mülteci belgesi gösterselerdi geçerlerdi" diyerek tepkisini dile getirdi.

Bir süre polis barikatını aşmaya çalışan CHP heyeti, protestolara devam etti.